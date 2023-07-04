「飢餓三十」7月展開：吃半飽給飢餓兒童溫飽

「飢餓三十」運動展開，在台灣有「吃半飽，給飢餓兒童一餐溫飽」活動；香港則鼓勵學生關注全球飢餓及貧窮問題。



台灣世界展望會聯同富邦金控舉辦第34屆「飢餓三十」人道救援行動，呼籲各界透過響應飢餓三十，推動「吃半飽，給飢餓兒童一餐溫飽」。經過三年新冠疫情今年活動將以實體進行「半半市集」，主辦單位稱2022糧價大漲，世界各地的飢荒加劇，富有國家的剩食是脆弱地區的救命糧，因此在7月舉辦由南到北巡迴的「半半市集」活動。



該項活動鼓勵大家用一份餐點的價錢購買半份食物，另一半的餐點將會化為捐款幫助遠方飢餓兒童獲得溫飽，現場還有「齊飢體驗車」，親身感受救援現場情境，各項豐富的活動等著大家來體驗。



主辦單位於上月在台北舉行啟動記者會，主題為「翻轉危飢×救要現在」，呼籲各界加入，在台灣估計超過6萬人次弱勢兒童及與家庭等待援助；在海外將展開42項人道救援計劃協助超過28個國家，包括受天災、糧荒、戰亂的兒童與家庭，除了拯救生命還培養他們在未來回應災難的能力。



在香港，世界宣明會一向鼓勵學校籌辦「學界饑饉」活動，讓學生以3H：知識（Head）、愛心 （Heart）、行動（Hand）關注全球飢餓及貧窮問題。透過角色扮演或體驗工作坊等活動，帶領參加者感受飢餓的滋味，了解貧窮人的需要，並對自身的生活態度作出反思。



至於世界展望會的「飢餓三十」緊急人道救援行動，已向42,646名烏克蘭難民派發現金券，讓他們能支付生活費用過上有尊嚴的生活；同時展望會也與世界糧食計劃署合作，為超過6萬名烏克蘭難民滿足糧食需求。



「飢餓三十」是世界展望會發起的全球人道救援行動，在全球各地舉辦已超過 20年，參加者親身體驗飢餓的時數也各有不同，紐澳及南非的民眾飢餓 40小時，英國及韓國是飢餓 24小時，台灣、香港、美國、加拿大等國是飢餓30小時；每年約有 21個國家舉辦飢餓三十活動，其中歷史最悠久的『飢餓』活動則是紐西蘭和澳洲的「飢餓40」，自 1975年開始至今已有 32年。

