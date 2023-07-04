北海亞特蘭蒂斯遺址 揭上帝懲罰洪水滅城？

14世紀喻為北海亞特蘭蒂斯的朗霍爾特城（Rungholt）傳說被上帝用洪水淹沒，考古學家最近在該地區的中央教堂發現一批中世紀定居點的遺址，讓人重新發現這座城市消失的真相。



位於丹麥西海岸、德國和荷蘭部分地區的瓦登海沼澤中出現朗霍爾特城（Rungholt），成為北海重要的貿易和商業中心。城市倚賴豐富的琥珀、鹽和鯨魚致富。然而，隨著財富和權力的增長，居民變得虛榮傲慢，修建堤壩、嘲弄洶湧的大海、侮辱神父。



這座城市因人民對上帝的傲慢而受到懲罰，14世紀的一個聖誕節，島上居民藉著嘲弄教會諷刺上帝引來了災難，整個城市被大海淹沒，數千人喪生。這個傳說在北弗里西亞地區流傳了數個世紀，被視為對傲慢和財富危險的寓言，這座神秘消失之城被稱為北海的亞特蘭蒂斯。



德國考古學家最近在朗霍爾特地區的中央教堂發現了一批中世紀定居點的遺址，讓人對朗霍爾特的真實狀況有了新的認識。



朗霍爾特項目成員之一的考古學家露絲·布蘭肯費爾特（Ruth Blankenfeldt）指出，這些遺址顯示出一個相當大的建築，足以成為教區的核心，很可能就是朗霍爾特的中心所在。



然而，研究人員也警告不要將傳說中的朗霍爾特完全當作事實，即使稱之為城市，也是有些牽強的。



另一位項目成員烏爾夫·伊克羅特（Ulf Ickerod）告訴《宗教新聞社》（Religion News Service）：「這不是你想像中有街道和房屋的城市，而是一個位於堤壩之間的住宅土丘。」



住宅土丘或高地可以提供相對較高的居住空間，免於常常因潮汐變化而被淹沒。儘管這在該地區很常見，但在當時的工程上依然是一項不小的壯舉。



朗霍爾特的傳說通常涉及短暫性和無常性，意味著「要做好事，否則懲罰就會隨之而來。」伊克羅特解釋道：「這是一個與宗教和集體知識相關的主題，表明有一個村莊、城市或某個建築物已經被摧毀。」



雖然考古學家認為這些描述可能夸大了朗霍爾特的情況，超出了他們發現的任何證據，但這些描述還是在一定程度上說明了定居點和自然災害，如何在幾個世紀後仍然存在於集體意識中。

