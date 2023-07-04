比爾體育場「信仰田野」佈道：千人認識耶穌

美式足球隊水牛城比爾（Buffalo Bills）球員、教練和工作人員與基督教運動員團契（FCA）在暑假合作，向高中和初中運動員分享福音，鼓勵會眾祈禱、閱讀聖經、跟隨耶穌基督，超過1,200人聽聞福音。



該次福音聚會是基督教運動員團契為期三個月的門徒訓練計劃的慶祝活動之一。在這個計劃中，學生運動員需要閱讀聖經中的2,318節經文且需要達到這目標，學生運動員藉此機會邀請非團契隊友到體育場一同聽福音的信息。



FCA總裁兼首席執行官肖恩·威廉姆森（Shane Williamson）稱今次活動為「信仰田野」，認為運動場是一個中立的集結點，給信徒群體共同敬拜、祈禱和鼓勵的空間。這些活動有助於社區體驗上帝的拯救恩典，讓人們認識到生命可以通過耶穌基督而得到改變。



活動還邀請NFL球員與年輕運動員見面，與他們分享有關耶穌基督的經歷和好處。這對年輕運動員來說是一個非常特別的機會。



活動當天，學生在比爾體育場玩耍，享用美食，還有機會獲得比爾隊球員的簽名。之後，聆聽福音信息、頒發獎項、觀看球員在訓練營的生活。活動結束時有學生運動員決志將生命獻給基督，還有更多人重新委身於福音。



該次在比爾體育場舉行的活動，為今年夏天全國各地舉辦多場活動之一。在FCA的團隊足球營上，有55名年輕人決定將自己的生命獻給耶穌基督。



基督教運動員團契舉辦該類活動，不僅在體育領域中鼓勵和支持年輕運動員，同時也為他們提供認識耶穌基督的機會。基督教運動員團契的工作幫助年輕人接觸到福音，並在他們的生命中帶來改變。

