砂拉越華人年議會「4/14視窗」：培育孩子福音使者

砂拉越華人年議會宣教部7月1日舉辦講座「4/14視窗」，「4/14視窗」指4至14歲的孩子，全球有12億人，其中70%生活在貧窮地區且從未聽過耶穌。研究顯示，63%的人在這年齡段接受耶穌，他們需要宣教士和經費投入，培養成福音使者，教導他們為未得之民禱告、奉獻、傳福音。



衛理神學院講師王寶星牧師博士解釋「4/14視窗」，即是4至14歲的孩子，全世界有12億，然而至少2/3不認識耶穌從來沒聽過耶穌的名字，當中70%住在10/40視窗，在這些地區生活貧窮少有接受教。



美國全國福音派協會（National Association of Evangelicals）2015年進行調查，了解受訪者哪年齡做人生最重要的決定？發現63%的人在4至14歲之間決志信耶穌。在美國85%基督徒在這年齡決志信耶穌，因此最成熟的莊稼、最好的福音土壤就是在這群孩子，他們預備好接受耶穌。



大會邀請一位12歲信主的英國青年Mark Finney分享見證，他自言受到父母的信仰和價值觀影響。大概11歲即將小學畢業成績不理想，只能進到該區最差的學校，專門接收留班生、被趕出校的人；與此同時他的家人是當地教會會友，這間教會有出色的兒童、青少年事工，對他早期基督教信仰很大影響。



在教會認識主知道耶穌與他同在，可以跟耶穌說話依靠祂，這一切在真實生活中體現出來。當時在新的學校常被人毆打欺負，使他認真持續地禱告，感受到耶穌與他同行，12歲的時候接受洗禮。



後來父母找到一間基督教學校幫他轉到哪裡，在學業、精神、靈命很大進步，回望神在他身上有完美的計劃。



王寶星指，「4/14視窗」是龐大的群體需要更多宣教士和經費投入，這時期是陶造孩子的品行、信仰、價值觀以致獻身，需栽培他們參與宣教的工作。



她拆解人們對孩子宣教的誤解，以為孩子健康快樂成長、好好讀書、去主日學就可以了，他們還是小不理解信仰不用急。其實，他們可以明白福音，決志信耶穌，年紀小也需要救恩，而且還栽培他們成為小小福音使者，教導孩子為未得之民禱告、奉獻、佈道，完全得著4/14的群體。

