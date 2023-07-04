劃出彩色十字架 美州長引爆政教分離爭議

阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sander）在州長官邸入口處用粉筆劃十字架，引起政教分離的辯論。美國政教分離聯合會對此提出了質疑，認為這違反了憲法，但桑德斯堅持立場，表示不會刪除任何有關基督教的展示。



這場辯論始於桑德斯周一在社交媒體分享一張照片，相中三個孩子站在十字架和彩色玻璃圖像前，用粉筆為圖像上色，並稱：「以新藝術作品歡迎人們來到州長官邸！為孩子的努力和傑作，創作這麼出色的表現感到自豪！」不過，這卻引起美國政教分離聯合會關注，認為十字架圖案傳達出一種排斥其他信仰的信息。



該會隨後致信桑德斯，引用美國最高法院有關政府財產上的宗教標誌是否適當的案例，指出桑德斯可以在她的私人住所展示十字架，但官邸入口處的宗教標誌被視為違憲。



然而，桑德斯對此作出回應，在推特上表示拒絕刪除她的孩子所畫的十字架，也不會隱藏她自己是一名基督徒。



這場辯論引發廣泛的評論和分歧，支持桑德斯立場者認為她有權在自己的住所展示宗教標誌；反對人士則認為官邸入口處的宗教標誌違反了政教分離原則。



儘管目前粉筆十字架仍然存在，但關於宗教表達和政教分離的討論並沒有停止，或許這場辯論將繼續影響和引發更多的對話和思考。

