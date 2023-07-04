神學家約翰·派博反對女性領導福音機構

著名神學家、作家、聖經教師約翰·派博（John Piper）近日在播客節目談論女性在福音機構的地位，認為婦女不應出任屬靈權威職務，違反了男女之間由上帝規定的差異。



福音機構或稱翼鋒教會（parachurch）在新約時代被視為教會，約翰·派博在博客節目《渴慕神》被問到福音機構的女性領導問題時指，在創世記上帝從一開始就曉諭人類承擔領導和照顧地上的特殊任務，然而整個文化處於失控的自由，隨時墜落地上以悲劇告終。



約翰·派博引用提摩太前書2章12至14節：「我不許女人講道，也不許她轄管男人，只要沉靜。因為先造的是亞當，後造的是夏娃，且不是亞當被引誘，乃是女人被引誘，陷在罪裡。」他解釋，保羅所指的不單是教會，是廣泛應用在家庭，按這原則福音機構讓女性擔任定期、直接、個人領導的角色，違背了男人和女人最真實、上帝賦與本性、男女角色的分配。



約翰·派博發表此番言論之前，美南浸信會因取消允許女性擔任牧師職位的教會成員資格，引起全國關注。



美國加州馬鞍峰教會（Saddleback Church）創會牧師華理克（Rick Warren）去年按立3位女牧師，基於浸信會禁止任命女性牧師的教條，美南浸信會全權證書委員會2月14日決定開除馬鞍峰教會的成員資格。



美南浸信會全權證書委員會引用浸信會信仰和教派信條指，馬鞍峰教會聘用一名女牧師與該教派的信仰聲明相衝突：「雖然男人和女人都有在教會服務的恩賜，但牧師的職位僅限於符合聖經資格的男人。」

