希望綠洲醫院：信仰、祈禱、科學拯救癌病者

墨西哥提華納的希望綠洲醫院（Oasis of Hope Hospital）以信仰、祈禱和科學深入治療癌症病人，那裡有患乳癌、飲食失調的復康者分享身體、靈性被治癒的見證。



42歲的坎迪斯·皮爾徹（Candice Pilcher）來自佛羅里達州坦帕，兩年前開始在這家診所接受護理，面臨第二次第四期乳腺癌的她表示：「我只知道主不希望我離開（死去）」。她告訴《基督郵報》最初她嘗試傳統的癌症治療，但感覺不適合自己。上帝給了她耐心，通過坦帕家鄉的一位婦女介紹她來到希望綠洲醫院。



皮爾徹表示，專注於身體、情感和精神健康的綜合治療計劃使身體狀況改善，她透露在接受傳統癌症治療期間常常需要忍受疼痛。



另一位24歲的患者希爾（Oasis）來自底特律郊區一個貧困社區，他回憶起在接受希望綠洲醫院治療之前，飲食有多糟糕，他說向上帝保證「如果能活下來，將改變自己的生活」。希爾指出接受化療的前一天，一位浸信會牧師寄來一封信和癌症病者的見證書，給了他很大的鼓勵。



希爾表示，患者在接受希望綠洲醫院治療後，需要像戒毒一樣從不健康的飲食戒除，他自從接受治療以來，認真地堅持健康飲食，甚至每周禁食三天。



希望綠洲醫院於1963年由已故基督徒醫生兼研究員康特拉斯博士（Ernesto Contreras Sr.）和他的妻子麗塔·普利多（Rita Pulido）創立，該診所的使命是關注信仰，並照顧整個人的身體、心靈和精神健康。



現時希望綠洲醫院由創辦人的兒子康崔拉斯（Francisco Contreras）博士領導，他聲稱該醫院治療所有癌症，五年生存率高達癌症平均生存率的三倍，醫院的使命是「分享信仰、希望和愛的治愈力量，推動醫學和科學」。



對於癌病患者來說，希望綠洲醫院不僅是一個醫療診所，更是他們對上帝的信心和對健康希望的象徵。康復者感激能得到這樣的治療機會，並相信這是上帝祝福他們的一部分，他們在越過癌症的同時也在歌頌上帝的恩典。

