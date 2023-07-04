唐崇榮牧師：歷史事件宇宙法則論證上帝存在

如何證明上帝存在？著名華人佈道家唐崇榮牧師從本體論和宇宙論分析，上帝存通過每個人內心感知和宇宙運作的精確性來證明；還有從歷史事件如唐山地震和二戰，說明上帝存在和掌管人類歷史。



唐崇榮牧師在印尼歸正福音教會講道分析上帝存在的證據，提出了本體論和宇宙論證。本體論論證指出，每個人都知道上帝的存在，因為上帝是最大的存在。安瑟倫牧師認為，上帝的存在是每個人內心深處都能感知到的，而人們對於其他存在的認知，也意味著無理由否定最大存在的存在，即便無神論者說：「沒有上帝」，這番話不過顯明這是故意否認一位他已知存在的上帝。



他引用了法國哲學家笛卡兒、德國哲學家萊布尼茲、荷蘭理性主義學家史賓諾沙的觀點，以說明這種基於人的內心的證明是有根據的。



另一方面，宇宙論論證則通過分析宇宙的運作和星球之間的距離，來證明上帝的存在。唐牧師以地球與太陽之間的距離為例，地球與太陽間距離1億5000萬公里，相當於9000多萬英里，這距離的準確性是不能被改變的。



如果太陽與地球的距離過近，人類將無法承受太陽的高溫；反之，距離太遠則會使地球變得極度寒冷，難以維持生命。這樣精確的距離和比率是誰決定的？唐牧師指出，只有存在的創造者才能達到這樣的創造。



唐牧師繼續分析，上帝是存在的祂決定了歷史的命運。1976年7月28日唐山7.8級大地震之前，天津市地震局和國家地震局地震地質大隊均預報華北問題不大，結果大地震發生死亡人數至少24萬人，成為20世紀世界地震死亡人數之首位。



還有二次大戰，美國在廣島和長崎投下原子彈，結束了日本統治全球的野心，這一切都證明了上帝存在而且掌管人類歷史命運。唐牧師用這些論證從邏輯和科學的觀點提供了上帝存在的合理性和解釋。

