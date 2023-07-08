法警槍殺少年爆騷亂 各宗教領袖籲恢復正義和平

法國一名17歲阿爾及利亞裔少年納赫勒（Nahel）6月27日被警察近距離槍殺，引爆全國各地抗議浪潮，總統馬克龍定性為暴力集會；法國宗教領袖大會發表聲明呼籲以和平對話，促請國家領導人與人民代表恢復正義與和平。



馬克龍總統歸類為暴力集會



事件發生後，法國各地爆發連續多個夜晚的暴力衝突，該名男孩葬禮7月1日在巴黎城門口的伊本·巴迪斯清真寺舉行。馬克龍總統前一日呼籲騷亂者的父母承擔自己的責任，同時要求社交媒體也承擔起責任，指這些平台被用來組織暴力集會。



當地宗教領袖表態呼籲冷靜。楠泰爾教區的主教瑪竇·魯熱（Matthieu Rougé）與其他宗教領袖一同表示，他們長期致力於兄弟情誼的承諾，呼籲大家對話尋求和平之路。法國宗教領袖大會（Conferece des responsables de culte en France，CRCF）發表一份關於對話與和平的聲明，呼籲保持和加強民眾與安全部隊之間的信任紐帶。



各宗教領袖聯合聲明：籲恢復正義與和平



法國主教團主席德穆蘭博福爾總主教、猶太教經師長海姆·科西亞、巴黎大清真寺寺長、法國穆斯林理事會主席，以及其他宗教團體代表在聯合聲明中，敦促國家領導人和民選代表以負責任的方式共同努力，恢復正義與和平。同時，法國主教也向全國的天主教團體提議在男孩葬禮中為和平祈禱。



這場暴力事件引起法國社會的廣泛關注，各宗教領袖都呼籲重新打開通往和平的道路，強調通過對話能夠打破暴力循環。他們表示，法國社會存在許多暴力導火線，需要更清楚地識別出來，並指出每個人都應該被聆聽和理解。



抗議浪潮使法國社會面臨嚴峻的挑戰，宗教領袖的聯合呼籲為找到解決方案和恢復正義與和平帶來希望。

