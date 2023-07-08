南加州大學推出「Greek Room」利用AI驅動聖經翻譯技術

南加州大學研究人員使用人工智能加速聖經翻譯效能，尤其針對非常罕見的語言。該大學信息科學研究所推出一項名為「Greek Room」人工智能驅動技術，幫助加快聖經翻譯的高技術流程。



Greek Room包括三個主要工具：拼寫檢查；世界對齊，確保翻譯的一致性；Wildebeest軟件包，用於檢測腳本中的不正確字符。



負責該項計劃的研究工程師喬爾·馬修（Joel Mathew）與烏爾夫·赫姆雅科布（Ulf Hermjakob）合作。馬修是兩位聖經翻譯家的兒子，他親眼目睹了當地教會成員手工翻譯所帶來的困難，在他的家鄉新德里，記錄了技術可以完成的所有任務。



拼寫檢查通常需要很多人和時間，在稀有語言翻譯方面，只有當地教會成員才有資格，而且他們沒有技術支持這些工作。



他解釋說，「這些都不是小問題，這都是非常困難的問題，大公司對解決這些問題並不感興趣，只是想解決這些問題，商業模式並不是針對非常稀有的語言。」



赫姆雅科布則在自然語言處理方面有長期經驗，兩人因對語言和基督教信仰的共同熱情一起合作，使用這些技術在前500名之後資源非常匱乏的語言，研究那些甚至沒有書面系統、語法代碼、詞典或拼寫檢查器的語言。



「我們正在考慮維吾爾語或奧羅莫語等語言，」赫姆雅科布說：「奧羅莫語在埃塞俄比亞和肯尼亞北部使用。」並指，最近一位印度顧問聯繫他們，對科拉米語聖經翻譯的拼寫檢查和世界對齊工具感興趣，科拉米語是印度西部的一種語言，有13萬母語人士。



Greek Room第一個版本側重於質量控制，以便翻譯人員可以優先考慮其他需要更多判斷的任務，例如找到一種方法來翻譯給定語言中不存在的概念。在下一個版本，兩位研究人員希望該工具能夠提出更好的翻譯建議。



在現存的7,100種語言，《聖經》已被翻譯成700多種語言，成為世界上被翻譯最多的書籍，然而仍有6000種語言沒有聖經副本，人工智能技術正朝向這目標邁進。

