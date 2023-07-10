周守仁獲擢升第四位樞機 盼社會復和與民休息

教宗方濟各宣布將於9月30日擢升21位新樞機，其中包括香港主教周守仁並成為香港教區第四位樞機，周守仁回應時盼社會多些復和，讓香港人能有機會休息平靜。



教宗方濟各7月9日宣布將於9月30日擢升21位新樞機，香港有主教周守仁、鮑思高慈幼會總會長范達民神父；亞洲有馬來西亞檳城的主教；其餘有耶路撒冷、開普敦、馬德里、布宜諾斯艾利斯等的總主教／主教／神父，新樞機之中18人年齡未滿80歲，意味著有資格選舉下任教宗。



教宗表示，新樞機來自世界各地，顯示「教會的普世性」及教會「不斷向普世萬民宣講天主的慈愛」，並且呼籲大家為新樞機祈禱，「好使他們堅定地追隨仁慈和忠信的大司祭，為所有聖潔且忠信的天主子民的益處，輔佐我作為羅馬主教的職務」。



在香港，周守仁主教成為香港教區第四位樞機，擢升儀式將於9月30日在梵蒂岡舉行。 周守仁接受媒體訪問時表示，現在仍是香港教區主教繼續服務香港，至於是否有特別工作，則留待教宗委派。提到現時的香港社會，周守仁希望香港有更多一些修和，讓香港人有機會休息平靜下來。



周守仁於1959年在香港出生，隨即受洗成為天主教徒，香港華仁書院畢業後，前往美國明尼蘇達大學就讀，先後取得心理哲學學士、教育心理學碩士學位，1984年加入耶穌會。



2018年1月1日升任耶穌會中華省會長，2021年5月17日獲教宗方濟各任命為香港第九任主教，同年12月4日正式就任香港主教。



周守仁今年4月17日應北京教區主教李山邀請，以香港主教身分訪問北京，為回歸後首位訪京的香港教區主教。在行程中與北京教區的主教及神父為培育問題展開對話，回港後呼籲香港教友奉公守法，愛國家、愛教會、愛人民。

