行走的血庫：海上醫院Mercy Ships啟航45周年

海上醫院Mercy Ships啟航45年，前往超過55個國家提供醫療服務，改善120萬人的生活，進行110,000多宗手術，被視為可行走的血庫。



該組織由Don和Deyon Stephens於1978年創立。45年前，這對夫婦帶著他們的四個孩子離開美國的家園，踏上了一個陌生的旅程，希望將一艘船改造成漂浮的醫院，在最需要的人群中提供安全免費的手術和護理，創立了基督教非牟利組織Mercy Ships，同時擁有兩艘民用醫院船Africa Mercy和Global Mercy。



Global Mercy去年5月首航，為專門設計用作航行的海上醫院，長174米、寬28.6米，總噸位37,000噸，總面積7000平方米，內有200張病床、6個手術室，另設有化驗室、普通門診、眼科、牙科診所。



如今，Mercy Ships已在超過55個國家開展業務，幫助超過120萬人改變他們的生活，進行了超過11萬宗改變生活的手術。除了外科護理之外，該組織還通過培訓當地的醫療專業人員，加強國內醫療保健系統來產生持久的影響。他們與國家政府和衛生部建立關係，以滿足每個國家的具體需求，致力於加強國家的醫療保健系統並推動政策變革。



每年來自60多個國家的3000多名志願者在全球最大的兩艘民用醫院船Africa Mercy和Global Mercy上提供服務。這些志願者包括外科醫生、牙醫、護士、健康培訓師、廚師和工程師等專業人士，他們投入時間和技能來加速獲得安全的外科、產科和麻醉護理。



創辦人Don表示，Mercy Ships的價值不在於數字，而在於那些曾經服務過的人。每個人都有自己的故事要講。



Global Mercy在2023年在塞內加爾提供服務期間，有一位病人接受了一次特別的手術，展現了Mercy Ships所代表的一切。



在18個小時的手術過程中，患者體內的血液全部流失。船員志願者立即捐獻血液以補充。Don說：「患者現在擁有來自15個不同國家、超過7個單位的血液。她身上帶著船員的鮮血，甚至還有一些醫生和手術室的人的鮮血。」



Don表示，這種「行走的血庫」及捐獻者的慷慨，正是Mercy Ships使命的體現。

