地球紀錄以來最酷熱一天：舊約「環境法規」護氣候

受氣候變化和厄爾尼諾現象回歸影響，今年7月4日全球錄得自1979年以來最熱一天，中國遭遇酷熱熱浪、非洲北部氣溫高達攝氏50度、香港33度紫外線指數極高達12度。



7月4日地球有記錄以來最熱一天



根據美國國家環境預測中心的數據，7月4日是自1979年以來地球上最熱的一天，全球平均氣溫達到攝氏17.18度，可能是地球上約125,000年以來最熱的一天之一，主要原因是氣候變化導致全球氣溫上升和厄爾尼諾現象的回歸。



香港錄得攝氏33度，酷熱天氣警告生效，紫外線指數極高達12度。據路透社報導，中國遭遇酷熱熱浪、美國有5700萬人暴露在危險的高溫下、南極冬季比平常更熱、非洲北部氣溫高達攝氏50度。



倫敦格蘭瑟姆研究所的氣候科學家保羅·塞皮（Paulo Ceppi）解釋，這記錄是通過模型計算出來，使用來自氣象站、船舶、海洋浮標和衛星的數據。他指出，這一模型系統從1979年開始就被用來估算日平均氣溫。先前的記錄是在7月3日被打破，當時氣溫達到攝氏17.01度，而在2016年的厄爾尼諾期間，最高平均氣溫為攝氏16.92度。



塞皮警告說，全球變暖的趨勢將繼續下去，因此氣溫記錄將越來越頻繁地被打破，除非我們立即採取行動將溫室氣體的排放減少到淨零。



牛津大學地球系統科學教授邁爾斯·艾倫（Myles Allen）補充說，全球氣溫已經比工業化前的平均氣溫高出攝氏1.25度，過去十年間氣溫升高了攝氏0.25度，這一記錄不斷被打破。



舊約「環境法規」護氣候



聖經中有許多有關人為氣候變化的經文，特別是舊約，其中記載了神賦予人類的負責任命令，要讓社會盡力彰顯神的榮耀，並承認社會在這方面的失敗。



基督徒應根據聖經的教導來預期人為氣候變化的影響，這促使人們重視當今氣候危機的證據，即使對如何解釋這些證據的結論有所不同。最重要的是，聖經的教導表明，氣候危機往往具有改革性的目的。



舊約中的一條引人注目的「環境法規」是安息年的土地休耕律法（出埃及記23:10-11）。在缺乏現代化肥料的情況下，農民運用輪作或在一個季節內不耕種，讓土地得到恢復。如果不這樣做，土壤將變得貧瘠，植物生長不良，水分保持不佳，蒸發和降雨等問題也會出現。

