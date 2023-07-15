普救論：今生否定基督死後第二次救恩

皮尤研究中心一項調查指出，83%的人相信死後有一種生命存在，每個靈魂最終都會與上帝團聚，共度永恆。這種信念來自基督教自由神學的「普救論」。然而，聖經提到的判決和永恆審判的概念與普救論不一致。



基督教護教學者羅賓·舒馬赫（Robin Schumacher）在《基督郵報》（Christian Post）撰文，引用皮尤研究中心一項調查，只有17%的人認為今生就是全部，這意味著83%的人相信我們會以某種方式繼續生活。



舒馬赫繼而指出，早在公元185至254年非洲神學家俄利根（Origen of Alexandria），是第一位捍衛普救論的人。他通過將聖經解釋為寓言的方式，受到了希臘哲學的影響，對地獄中罪人的永恆痛苦表示懷疑。他的觀點得到支持，但也受人批評。確立這種教義的主要挑戰是如何調和上帝的憐憫和永恆審判的現實。



這種教義主張，上帝原本希望所有人都得救，但對於那些拒絕他的人，上帝希望他們受到詛咒，這是上帝正義的要求。但是基督的犧牲讓上帝對罪孽有所滿足，同時也為那些接受基督並相信他為救主的人提供了救恩。



然而，根據聖經的教導，今生之後就沒有第二次的機會。聖經教導我們，在這個世界上的人應該要憑著信心轉向基督，相信祂是救主。而那些拒絕接受基督並否定地獄概念的人，將遭受永恆的懲罰。



作者結論，普救論教義可能吸引人們的仁慈，但它是與聖經相抵觸的錯誤觀點。聖經告訴我們，今天就是救恩的日子，只有在今生相信基督並接受祂為救主的人才能獲得救恩。對於那些拒絕基督的人來說，永恆將是一個錯誤的時間，他們將永遠與上帝隔離。

