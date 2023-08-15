鮑維均解讀《約書亞記》：聖戰代表正邪對決？

美國三一神學院院長鮑維均在環球聖經專題講座解讀《約書亞記》，挑戰猶太民間傳統觀念：以色列人是否英勇民族？上帝是否偏頗色列人剷除外族？聖戰之名出征必是神性？



鮑維均表示，約書亞記給人五種印象，根據猶太民間傳統戰記：1. 神子民的英勇，約書亞記是以色列人英勇的表表者；2. 征服萬族萬邦，清除迦南人；3. 戰勝神的敵人，打聖戰將站在神的一方、對方是神的敵人；4. 因此要剛強壯膽去爭戰；5. 模仿約書亞 作軍隊的元帥。然而這五種描述是否準確，約書亞記是否英雄傳記？



神子民真的英勇？約書亞記1章1至3節開宗明義說「以色列人踏過每一處的地方都是耶和華賞賜的」約書亞還要差兩個探子去窺探那地，尤其是耶利哥，卻要被沒有社會地位的妓女喇合拯救出來。在創世記還有亞當的犯罪，所以真正的主角是神，顯出以色列人是無能的群體時神的拯救來到。



約書亞記另一個印像是征服萬族萬邦，上帝好像偏頗色列人剷除其他外族。約書亞記2章兩個探子和妓女喇合許下承諾，耶和華把這地賜給以色列的時候，必定以慈愛和誠實待這外邦人，這樣化成神與外邦人的立約。



鮑維均解釋，任何外邦人與神立約都成為神的子民，信心英雄之中喇合榜上有名，而喇合在耶穌家譜有重要的地位，因此征服萬族萬邦行為的是讓萬民得福。



對於聖戰人有既定的觀念，自己一方是正義、對方是神的敵人。約書亞記有另類啟示，自己不一定是神性、對方不一定邪惡。



約書亞記24章14節：「現在你們要敬畏耶和華，真誠地按著真理事奉祂。」鮑維均說不要以為打勝戰耶和華就站在他這邊，這提醒我們，聖戰不是要戰勝神的敵手，我們隨時成為神的敵手，不要放鬆自己的生命免得成為神的敵手。



「環球聖經專題講座」推出線上重播系列，7月7日講題為「堅立恩約：從約書亞記看聖戰的守則」，講員：鮑維均博士（美國三一神學院院長）。

