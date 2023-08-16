「播客系列」：專家解密人工智能和外星人現象

人工智能、外星人為當今最具爭議的話題之一，世界觀專家將會在一連4集最新播客節目探討，並以基督教角度回應。



世界觀專家傑森·希門尼斯（Jason Jimenez）在最新播客節目《Challenging Conversations》擔任主持，幫助聽眾用真理和愛捍衛福音，同時解決當今一些最有趣的問題。



人工智能的未來會怎樣？如果我們不及時採取適當措施限制人工智能的技術進步，人工智能是否會決定我們的未來？傑森揭示了有關人工智能的五個擔憂，以及無論發生什麼，如何繼續大膽地踐行自己的信仰。



基督徒相信不明飛行物是瘋了嗎？不少基督徒對外星人或太空外星人的信仰仍然很強烈，有些人甚至會說外星人現像比以往任何時候都更受歡迎。傑森在其中一集提供三條信息，並訪問一位相信不明飛行物和外星人的基督徒分享，這一集的話題極具挑戰性。



其餘包括世界經濟的危機、以色列在中東的地位，傑森與《守望者新聞廣播》（Watchman Newscast）主持人埃里克·斯塔貝克（Erick Stakelbeck）談論世界經濟論壇迫在眉睫的危險、以色列在中東的脆弱地位，談論在世界經濟論壇中大國博弈，如何重整經濟走出生機。



另外，如何幫助性沉溺人士？有調查顯示，基督徒陷於性沉溺比例上升，亦衍生基督徒觀看色情片出現情緒問題，一方面既感到羞恥努力尋找出路，另一方面卻無力掙脫色情陷阱。親人如何跟他們一同爭戰呢？



還有傳統的聖經世界觀不斷被世俗文化衝擊，顛覆基督徒的道德價值，如何應對？在一連四集播客系列將會為觀眾解答。

