南韓暴雨官員疑忽視警報 教會開放救災

南韓連日暴雨成災，重災區忠清北道清州市五松地下車道再發現4具遺體，死亡人數增至13人，仍有9人失蹤，超過30人受傷，附近的教教會開放給居民避災。



《韓聯社》報導，清州市興德區五松邑宮坪第2地下道7月15日發生泥流灌入地下道，車子與人被困包括一輛載有9至10人的公共車輛，救援人員在被洪水淹浸的地下車道仍進行救災工作。



位於附近的教會受暴雨影響，教會聚會受阻，慶尚北道西北部醴泉郡（Yecheon-gun）醴泉第一教會的會友無法出門參加崇拜，教會聚會人數減半。雖然如此，弟兄姊妹積極加入救援行動，疏散當地的災民，開放教會提供食用水及避災。



災害管理專家表示，向現場官員發出的警告往往被忽視，或沒有傳達給最高決策者。



首爾大學前土木工程教授李秀坤表示，自上而下的行政體係可能是問題的一部分，在這種體系中，官員被指示執行命令，而不是提出自己的政策想法。



他說：「目前的自上而下的結構不僅限制了官員在現場的行動，而且忽視了最新的信息。」他補充，信息共享應該包括最了解該地區局勢的當地居民的參與，來自災難現場的聲音沒有得到認真對待。



過去30年發生32宗重大災難，包括聖水大橋倒塌、烏面山滑坡、梨泰院人群擁擠，以及最近導致14人死亡的貢平2號地下通道洪水。



李秀坤認為，當地居民可以作為志願者或鄰里守望小組參與防災系統，提供有關危險區域的生動信息。居民可以覆蓋公職人員因人手不足而無法到達的區域。

