第95屆港九培靈研經會：探索福音、成聖與異象





第95屆港九培靈研經會將於8月1至10日實體進行及網上直播，主題為「福音、成聖、異象」，早堂研經會探討恩典在成聖過程中的作用，午堂講道會從利未的角度講解九堂生命課，晚堂奮興會聚焦在使徒行傳的教導和見證。大會盼望幫助信徒在紛擾的世代，謹慎自守儆醒禱告，完成耶穌基督大使命。



今屆培靈研經會為3年疫情後回復實體進行，一如既往設有早堂研經會（上午9時）、午堂講道會（上午11時）、晚堂奮興會（下午7時）；地點在九龍城浸信會配合網上及多個轉播場地同步直播，粵語、普通話、手語即時傳譯，影片保留48小時供重溫。



早堂研經會主題「藉恩典成聖——福音的改變大能」，美國長老會主恩堂榮休牧師柴培爾（Rev. Bryan Chapell）在大會視頻表示，將講解恩典於成聖過程所擔當的角色，藉著新約福音書、保羅書信的九段經文，帶領信徒反思與基督聯合的重要。而救恩並非藉著功得，唯獨從聖潔上帝的恩賜所賜，靠著聖靈給人順服的能力，得以力量回應上帝的慈悲，拯救我們免受放縱私慾的傷害。



午堂講道會主題「利未給我們的九堂生命課」，宣道會北角堂主任牧師周曉暉宣講舊約從人物利未，由創世記到撒母耳記下、每堂一卷書、追蹤選讀利未或其後裔的記載，探討神揀選利未之因，在曠野、迦南聖所、神人之間風雲變色之時，利未的後裔神揀選的信仰子民後代，利未支派、祭司如何以生活回應恩典，傳承信仰之時遇到的挑戰，在培靈研經會透過利未給信徒九堂的生命課，校正對神的態度和信仰的視野。



晚堂奮興會主題「沒有違背那從天上來的異象」，海外基督使團國際總主任馮浩鎏醫生選讀使徒行傳，從初期教會使徒在艱難面對逼迫各樣壓力，看怎樣活出基督生命、見證傳揚基督、與聖靈同在、彼此禱告合一勇敢傳道，並且在跨文化地域的界限，將福音傳開。當時信徒被稱為基督徒，因眾人看到他們忠心跟隨基督，成為今天信徒榜樣。

