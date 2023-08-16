愛因斯坦給猶太學生信件曝光 這樣說聖經創世故事……

賓夕凡尼亞州拉布收藏館公開出售愛因斯坦親筆信，信中寫給一群在美國猶太學生，談及他相信聖經的字面解釋將上帝視為宇宙創造者，但作為科學家不能相信《托拉》創世記的創造故事。



賓夕法尼亞州阿德莫爾的收藏館（Raab Collection）首次公開出售這封這，該信寫於1950年4月11日，估計價值為125,000美元。拉布收藏館館長內森·拉布（Nathan Raab）表示，這封信的重要性在於向人們展示愛因斯坦對宗教和科學之間的辯論。



根據拉布收藏網站的資料，愛因斯坦很少公開表達他對上帝和猶太教的觀點，因此這封信具有特殊的價值。



1950年3月底，著名德國拉比邁克爾·蒙克的妻子，代表一群學生寫信詢問愛因斯坦，是否認為現代科學與上帝創造世界的觀點相結合。



愛因斯坦匆忙回應道，他相信聖經在字面上將上帝視為宇宙的創造者。然而不接受創世故事，原因不是因為基督教被反駁，而是因為有一個科學的解釋。



愛因斯坦在信稱：「或多或少受過科學思維訓練的人與宇宙的宗教創造（在原始意義上）格格不入，因為他將因果條件的標準應用於一切。然而，如果你象徵性地（隱喻性地）解釋聖經，就不再清楚上帝是否真的被視為一個人。」



該封信原本是從收件人的繼承人那裡獲得，對於出售信函，館長拉布表示：「有助人們思考偉大思想家如何處理重大問題，而且將它置於我們所相信的背景中是有裨益的，儘管人們可能有不同的觀點，但更好地理解愛因斯坦在學術上的努力。」

