突破調查 逾8成青少年有閱讀習慣：見到啱就睇

突破機構發佈青少年閱讀調查，逾8成青少年有閱讀習慣、6成多認為閱讀重要，群體閱讀互相分享提升樂趣，家長和老師宜引導青少年自發閱讀，如帶他們到書店選購喜愛的書籍。



突破機構於今年2至7月期間進行「青少年閱讀習慣及閱讀經驗」研究，採用問卷和訪談方式收集數據，在香港街頭對年齡10至29歲的青少年進行調查，成功收回832份有效問卷，受訪男性為47.3%、女性則為52.7%，平均年齡17.5歲。另訪談11位青少年、2位育有10至29歲子女的家長、2位中學中文科老師以收集意見。



逾8成有閱讀習慣 半年睇4本書



調查發現，81.3%受訪者有閱書習慣（65.7%「間中睇」，15.6%「經常睇」）。然而，59.3%受訪者表示即使有空閒時間，但學業或工作繁忙時也不會閱讀。



在閱讀量方面，以半年計算，受訪者的閱書量中位數為4本（實體書）和1本（電子書），最常閱讀的書類為文學類（45.2%）。63.1%的受訪者到大型書店購買書籍，近半年閱讀消費的中位數為190港元（實體書）和0港元（電子書）。



關於閱讀觀念，61.7%的受訪者表示閱讀重要，55.0%表示鍾意閱讀。其中，前三個閱讀原因依次為「見到啱就睇」（51.4%）、「開心、放鬆、減壓」（49.2%）、「豐富知識、認識世界」（44.0%）；其他為「應付學校、父母要求」佔三成一。



分析指青少年並不抗拒閱讀，主要源於內在興趣和需求，而不受外在要求驅使（如學業成績）。因此，若要引起青少年閱讀興趣應從內在需求出發。



逾6成互相分享 群體閱讀提升樂趣



研究還了解青少年閱讀經驗，91.4%受訪者表示從閱讀中感到滿足。除了個人閱讀經驗外，研究發現「群體閱讀」能提高青少年的閱讀意願，67.2%表示透過別人分享而受其閱讀樂趣感染，鼓勵自己去閱讀。



群體閱讀指青少年通過一起閱讀來分享、交流心得和見解，該種閱讀體驗能夠增強他們對閱讀的興趣。青少年閱讀不僅是一種個人活動，也是一種可以與他人互動的社交過程。



家長、老師引導青少年自發閱讀



受訪家長表示「叫仔女睇書」無用，在閒話家常時討論書本內容，令本身對文字無好感的子女有興趣接觸書本。學校方面，老師和同學在課堂內外一起分享閱讀，帶他們到書店選購喜愛的書籍、放在課室翻閱，能引起同學閱讀興趣等。



突破機構事工研究及發展部研究幹事林俊杰認為，研究反映大部分青少年喜歡閱讀，但會受學業或工作影響閱讀習慣，只要將閱讀融入生活，青少年才能從閱讀得到樂趣。

