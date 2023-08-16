「世界反人口販運日」 港府反駁未達標言論

7月30日為世界反人口販運日，今年主題是「一切為了人口販運受害者，不讓任何人掉隊」，國際組織呼籲保護受害者，提高人口販運問題認識；此外香港被指「消除人口販運仍需努力」，特區政府作出強烈反駁。



為了提高人們對於人口販運問題的認識和呼籲大家采取行動，聯合國將7月30日定為世界反人口販運日。同時，這一天也被定為國際友誼日，以促進和平和建立友誼橋樑。



2023年世界反人口販運日（World Day Against Trafficking in Persons）主題為「一切為了人口販運受害者，不讓任何人掉隊」。該活動旨在提高人們對於人口販運問題的認識，特別是根據最新的《人口販運全球報告》中所確定的令人不安的事態發展和趨勢，呼籲各國政府、執法部門、公共服務部門和民間社會加強預防、識別和支持受害者，並結束有罪不罰的現象。



國際移民組織駐越南代表處與澳洲、加拿大、英國、美國四國駐越南大使館聯合制作了一個有關人口販運的短視頻 ，旨在提升人民對於這個問題的認識，同時呼籲人們為保護人口販運受害者採取行動。



另邊廂，一項國際執法調查抓獲60多名涉嫌參與洲際犯罪網絡人員，該網絡將古巴女性移民轉移到犯罪集團進行性剝削。據歐洲刑警組織稱，該犯罪網絡將5000多名古巴國民偷渡到歐盟，賺取接近5000萬美元的利潤。



在香港，美國國務院早前發布年度販運人口報告，將香港從「第二級觀察名單」上調至第二級，指出香港雖然正在做出巨大努力，但仍未能完全達到消除人口販運的最低標準。



香港特區政府6月16日發佈新聞稿強烈反駁報告對香港的評估，聲稱對所有接觸到可能涉及販運人口風險的人士進行了初步識別和審核，這些人士包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭、進口勞工和其他懷疑受害者。

