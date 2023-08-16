洛桑亞洲學生宣教大會：國際關係啟發新思維

2023 Arise Asia洛桑亞洲學生宣教大會7月25日至29日在泰國舉行，召聚亞洲和中東學生與青年領袖，激發對基督教信仰熱情致力深入了解宣教和神在世界各地的工作。



一連五天的聚會中18至30歲青年領袖從宣教新模式啟發思想，並將這些想法付諸行動，前往福音未到之地參與差傳，與對上帝充滿熱情的同道互動，跟來自亞洲各地具有豐富宣教實踐經驗的人學習，向演講者提問。



參加者晚上可在咖啡館彼此交流，通過創新的實驗室會議，大大提高對宣教的參與度。在研討會上討論世界重要的宣教議題，包括如何準備進入宣教、實習機會、面對迫害的教會、門徒培訓、心理健康、教會建立、未能接觸到福音的群體、國際發展、商業宣教、正義問題等。



Arise Asia聚會由亞洲福音聯盟、亞洲神學聯盟、Asian Access、世界華福中心、泰國福音團契、亞洲洛桑運動及運動日聯合主辦。



現時南亞擁有世界人口的五分之一以上，是一個令人難以置信的地區，擁有數百年的歷史、多元的文化、各種傳統、種族、音樂、美食、語言、藝術和節日。



儘管南亞面臨著基督徒迫害的挑戰，但教會仍然充滿活力並不斷發展。教堂的形式多樣，幾乎代表了所有的民族和語言群體，並且教會積極面對迫害，倚靠祈禱和聖靈的力量。洛桑運動一直是南亞教會的重要推動力量，致力於全教會將福音帶到全世界。



東亞有17億人口只有9%是基督徒。無神論共產主義、佛教、傳統孔子文化和宗教為主，教會面對全球化、城市化、技術、唯物主義和世俗化影響，對基督徒的迫害也日益嚴重，然而東亞教會卻靈性復興，致力向福音未及之地宣教。



第四屆洛桑世界福傳大會（International Congress on World Evangelization）將於2024年9月在韓國首爾舉行，並慶祝洛桑運動（Lausanne Movement）50周年。

