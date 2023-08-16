中國首位牧師梁發故鄉紀念堂重建

中國第一位華人牧師梁發，在家鄉的紀念堂計劃重建，梁發既是基督教先驅，《勸世良言》對洪秀全思想產生重大影響，導致太平天國運動及太平天國的建立。



為了紀念這位基督教先驅，中華基督教會於1928年在他的家鄉建立教堂，經過百年滄桑教堂日久失修，佛山市高明區的教會7月8日發出代禱信，介紹教堂的歷史，呼籲教會奉獻及代禱，承擔重建的任務。



新教堂高23.95米，地上六層，地下一層。總建築面積為4,800平方米，其中基地面積為846.85平方米。



梁發（1789年至1855年）生於廣東省肇慶府高明縣的西梁村。1819年，梁發編寫《救世錄攝要略解》，其後開始傳教並編寫《真道尋源》、《靈魂篇》、《異端論》、《初學使用勸世良言小書》和《救世之神諭》等佈道書籍。



此外，《勸世良言》以顯淺的話將基督教義和部分的聖經精選出來，對洪秀全的太平天國有很大的影響。



1828年，梁發和古天青在廣東高明縣設立第一所基督教的私塾，既是小孩子讀書的學校，也是早期的新式教堂；在新加坡，他還首創了活字印刷術；據《中國新聞事業史》介紹：梁發是第一個參加近代中文報刊編輯、出版工作的中國人，是我國近代第一位報人。



在香港，位於觀塘的梁發紀念禮拜堂乃中華基督教會為紀念他在1963年創立，至今六十年歷史，在該區開展福音工作，同時開辦幼稚園服務社區。

