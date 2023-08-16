港九培靈研經會晚堂 馮浩鎏：神關心華人不忘少數民族

港九培靈研經會8月1日展開，海外基督使團國際總主任馮浩鎏醫生在首日晚堂奮興會，以「學習等候」為題提出三點：「神的國」在掌權，洪水氾濫時耶和華坐著為王；「基督是主」籲信徒反思活出基督生命；「等候聖靈」讓基督在我們裡有恩慈，沒有苦毒只有祝福。



港九培靈研經會主席樓恩德牧師在聚會前表示，經過三年疫情感恩港九培靈研經會回復實體舉行，全港24間堂會實體與網上同步進行，而且跨越地域去到世界各地。



晚堂奮興會由海外基督使團國際總主任馮浩鎏醫生宣講，主題為「沒有違背那從天上來的異象」，第一晚分題：「學習等候」，經文：使徒行傳1章1至14節，講道焦點有三：上帝的國度、基督是主、等候聖靈。



神的國：關心華人也不忘少數民族



馮浩鎏指出，神的國與神的靈兩者互相關聯，使徒行傳提到8次神的國，源於初期教會面對各樣的難處，包括外來的打壓逼迫、教會內部的腐敗、種族歧視，使徒行傳開始與結束都提到神的國，強調神在掌權。



神的國不是靠軍事力量擴展、革命政治的理念，靠聖靈能力宣揚基督和平福音，對社會深遠影響，因信徒活以神的公義憐憫性情活出天國的價值觀。



一位職業治療師姊妹長期在福音關閉地區事奉，在精神病院幫助精神病人，連本地人也不想在這些環境惡劣待遇差的地方工作，她接受當地電視台訪問時直言，每個人都是被神創造都是美好，在此服侍希望這些人再一次經歷神給他們的尊嚴，因為他們有神的形象。



馮浩鎏表示：「天國不是一種理念，活出天國價值觀的時候，帶來身邊的人有一定的震撼力。」他分享，神的國是屬靈的國跨越地域界限，因此改變狹窄的國族觀念，神的國除了關心華人也不會忘記少數民族，他們都需要福音，神差派他到巴基斯坦醫療宣教時，需排除童年對黑人種族的陰影。



基督是主：神旨意必定成就



另一焦點是基督是主，使徒將神的道教導人，所以神的國和基督是主兩者不分開。馮浩鎏說：「教會的宣教運動是從復活升天掌權的基督開始，是初期教會的策動者，天上地下沒有任何勢力阻止神的工作。」路加在使徒行傳強調，神的旨意必定成就，因基督是主。



19世紀中華內地會醫療宣教士傅德恩（William W. Borden）生於美國富裕家庭，立志到中國向穆斯林宣教，因病英年早逝年僅25歲，將遺產奉獻建立了蘭州市第二人民醫院，並且留下「基督是主」的名言。



等候聖靈：沒有苦毒只有祝福



等候聖靈方面，在初期教會是重要的觀念 ，包含腳踏實地的等候，當時門徒犯了兩個毛病，只關心地上的王國民族的復興、天上的福氣。



馮浩鎏表示，教會是來自不同背景、文化、色彩的弟兄姊妹，在不完美裡面同心合意事奉，這才是教會。

