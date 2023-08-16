英國教堂行婚禮：零付費！

教會歴史上少有的一次總主教會議達成共識，通過免費婚禮動議，這場歴史性會議旨在展示教會對婚姻和牧靈的關懷與承諾。



在英國教堂舉辦婚禮需要支付480英鎊的費用，無論是在大教堂還是小教堂舉行，費用由教堂和教區共同承擔。然而，湯姆·伍爾福德牧師（Rev Tom Woolford）代表佈萊克本教區成功說服237位總會成員，通過動議在教區將法定費用設定為零或最低金額，只有40人投反對票。



伍爾福德牧師在會議向不同教派代表發出呼籲，他對天主教徒說：「以金錢來購買聖禮、上帝的恩典和神聖婚姻實在是可恥的行為。婚姻是基督與祂的新娘（教會）之間關繫的象徵。」



對福音派信徒，他以福音派原則呼籲他們支持動議：「更多的婚禮意味著與教區中的非信徒和對信仰不確定的人有更多、更深入的交流機會。」



他還向自由主義者發出呼籲，希望他們出於社會正義的考慮支持這項動議，因為收費制度對富人來說便宜，對貧窮的人來說卻令人望而卻步。



該項動議獲主教菲利普·諾斯（Philip North）支持及指出，主教會議具備「福音的勇氣」，將免費婚禮作為禮物提供給人們，相信上帝賞識這份勇氣。最終，動議獲得通過。



伍爾福德牧師會後表示，能夠代表教區提出這動議非常榮幸，但認為這只是在各地完全廢除婚姻費用的第一步。他說：「 對整個教會而言，這是一個非常積極的結果，英國教會堅信婚姻是上帝賜予的美好禮物，讓我們共同珍愛並傳遞這份禮物吧！」

