中神《砌神學》楊思言重新詮釋聖餐：擁抱社會責任

中國神學研究院網上節目《砌神學埋身駁》第8集，討論「社會．悔改」，神學科助理教授楊思言從教會歷史發展分析，教會專注個人的罪忽略社會結構性的罪；有與會者指出，教會可雙線並行關懷弱勢人士，同時指出社會不公義的現象例如公平貿易。



教會專注個人的罪 忽略社會結構的罪



在會上談及基督教罪觀，楊思言追溯教會歷史發展，第4世紀神學家奧古斯丁回應當時二元論的思潮，物質世界並非邪惡，邪惡來自人的意志做出違反神心意的事情。宗教改革時期強調因信稱義，集中個人對罪的認知缺少提及社會的罪。



何保均補充，60年代性主義運動興起，女性主義神學家蘿特（Rosemary R. Ruether）指出罪不單是個人的行為，作為社會的主導者亦參與結構性的罪惡。蘿特解釋父權社會的罪來自集體自我中心，源於主流的白人男性自我中心，因而解放結構性問題即壓迫的源頭，以至為受害者發聲。



她另指，社會理論家傅柯（Michel Foucault）對權力分析影響神學發展， 傅柯研究社會怎麼樣的權勢製造壓迫，認為有權力者建構一套語言引導人們的思想；所謂罪是重塑人性的狀態，至於用詞包含不同層面，例如社會結構的罪，這有助突破教會傳統對罪的觀念，一面倒在個人身上就是應做沒做、不應做的去做的想法。



李樂鈞和主持蔡駿灝指出，在香港，前香港基督教工業委員會主任馮煒文80年代提出「被罪者」的概念，長期與基層工友同行時發現受害者卻被指責為罪人，不被社會接納或賦予權利於社群，馮煒文亦與基層人士傳福音時，觀察到基督徒對罪的觀念是個人和行為層面，不是結構性的壓制。



聖餐強調個人認罪 耶穌挑戰階級的罪



提到教會聖餐，楊思言表示聖餐禮儀慣常由牧師主持，焦點在信徒認罪悔改，缺少提到社會群體的罪。蔡駿灝補充，使徒保羅提醒哥林多教會信徒守聖餐，是為群體的罪悔改，因當時教會分黨派、窮人捱餓，香港福音派教會對於罪的理解受到個人化影響。



楊思言直言，聖餐禮儀過於個人化，耶穌在最後晚餐為門徒洗腳的禮儀， 強調基督是主，同時彼此洗腳，這是一種震撼顛覆性的新命令，挑戰當時奴隸為主人洗腳的階級觀念。



創意藝術表達社會不義



教會群體怎樣以行動為社會的罪悔改？與會者借鑑香港藝術家程展緯的做法，為了勞工權益發揮創意應徵藝術館保安職位，盼爭取工作人員有凳坐。他在大圍火車站買下廣告燈箱，喚起市民大眾對港鐵清潔工的需要，在友善的環境安全地工作。



教會可雙線並行，一方面關懷基層弱勢人士，同時指出社會不公義的現象，例如公平貿易，透過個人選擇的商品，向大企業發出訊息，表達所持守的消費倫理，期待企業生產的商品關注小農民的利益，或將部分利潤回饋基層的農民。

