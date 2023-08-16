報告：極端天氣衝擊亞太地區 半世紀200萬人喪生

極端天氣與自然災害迫在眉睫，國際組織相繼發表三份報告，亞太地區是全球最易受災害影響的地區之一，自1970年以來已有200萬人因災害喪生，呼籲國際社會加強投資多災種早期預警系統、推動創新解決方案，以應對氣候變化和自然災害的挑戰。



聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（簡稱「亞太經社會」，ESCAP）7月25至27日會議上發表《2023年亞太災害報告》（Asia-Pacific Disaster Report 2023）指出，亞太仍然是世界上最容易發生災害的地區，自 1970 年以來已有200萬人因災害喪生。



該報告顯示，現有的災害風險熱點預計將面臨更加頻繁和強烈的災害，並且預計會出現新的風險熱點。



為了保護人民和發展成果，報告敦促採取變革性適應措施，包括增加對多災種早期預警系統的投資、能夠推進早期預警和基於自然的解決方案的創新和科學突破。



報告提出警告，如果不立即採取行動，氣溫上升1.5°C和2°C導致的災害風險將超過恢復能力，即是超出可行的適應範圍，並且危及可持續發展。該報告同時闡述擴大區域合作的理由，以確保亞洲及太平洋地區的抗災能力，永遠不會被災害風險所超越。



世界氣象組織亦發表年度的《2022年亞洲氣候狀況報告》（State of the Climate in Asia 2022）顯示，由創紀錄水平的吸熱溫室氣體引起的陸地、海洋和大氣的全球規模變化。就全球氣溫而言，儘管過去三年受到拉尼娜事件的影響，但2015至2022年是有記錄以來最熱的8年。冰川融化和海平面上升，2022年再次達到創紀錄水平，而且將持續數千年。



報告稱，惡劣的氣候和天氣相關事件導致新的人口流徙，使年初已經流離失所的9500萬人的生活狀況惡化。同時出現糧食短缺：截至2021年，23億人面臨糧食不安全，其中9.24億人面臨嚴重糧食不安全。預計2021年將有7.679億人面臨營養不良，佔全球人口9.8%。其中一半在亞洲，三分一在非洲。



此外，亞洲基督教議會於今年3月6日舉行研討會，探討南亞生態和可持續發展問題，據全球氣候指數，全世界10個受氣候風險影響的國家有6個在亞洲，醫學專家稱隨著熱浪頻率增加，風暴強度預計增加10-20%。



根據全球氣候指數，世界上10個受氣候風險影響的國家有6個在亞洲：孟加拉國、巴基斯坦、緬甸、泰國、尼泊爾、菲律賓。

