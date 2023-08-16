監獄實驗：閱讀聖經減低創傷後壓力

美國聖經公會在監獄進行一項研究，了解囚犯對抑鬱、焦慮、憤怒情緒的處理，發現閱讀《聖經》減低創傷後壓力。雖然實驗暫未普及社區，但美南浸信會神學院副教授蘭伯特表示，三年新冠疫情不少人痛失摯親，教會設立聖經課幫助人認識上帝，從而治療人的恐懼。



監獄實驗



美國聖經公會（American Bible Society）委託貝勒大學宗教研究所（Baylor University's Institute for Studies of Religion）進行研究，將心理健康與閱讀聖經結合，了解聖經對創傷後壓力障礙症狀的癒合能力。



研究對象為一群在囚人士，大多數因違 反假釋或緩刑規定被關在弗吉尼亞監獄，人數220人，每組10男12女，白人黑人各佔一半，18歲至65歲不等，平均入獄5至6次，不論宗教信仰、婚姻狀況。



參加者進行5次課程，由訓練有素的輔導員與他們一起閱讀《聖經》，引導他們辨別自己的痛苦源頭，將創傷帶到耶穌基督十字架面前尋求醫治。



研究人員在監獄也召集另一組人共139人，未有上聖經課程的。最後兩組人分別填寫問卷，回答關於自己和心理健康的問題，再將兩組人的答案進行分析和比較。



囚犯閱讀聖經減輕悲傷情緒



研究顯示，修讀聖經課程的組員減輕抑鬱、焦慮、憤怒及複雜的悲傷情緒，甚至減少抑鬱症和自殺的念頭。研究人員再將兩組組員對比，發現實驗組的人感到更多歡笑和同情，應對負面情緒有更多的韌性。



研究人員之一、貝勒大學宗教研究所研究員拜倫·約翰遜（Byron R. Johnson）說：「閱讀聖經組別者的創傷後遺症狀（PTSD）減少，情緒健康增加，對上帝和聖經的態度有所改善。」



然而，實驗對普通民眾的影響暫時未知道有多大效果，因為在囚人士的心理狀態與普通市民不同，在監獄裡的人經歷比較複雜，內心世界較多創傷、孤立、疏離、內疚等情緒，暫時未能確定實驗能否推展到社區。



聖經課程助社區度過疫後創傷



美南浸信會神學院的副教授希思·蘭伯特（Heath Lambert），本身著作聖經輔導書籍，他從牧會經驗看，閱讀聖經能幫助舒緩社會大眾的負面情緒。



蘭伯特表示，這幾年的新冠疫情令到不少人失去親人，同樣面對孤立無助的景況，「跟與這些人傾談的時候，他們都在流淚。」



他認為教會可以向受傷的人傳講福音讓他們認識聖經，從而遇見一位有主權的上帝，祂是掌控一切的主，而且愛著每一個人。惟有上帝能夠處理恐懼的問題。蘭伯特預計新冠疫情過後，教會人數將增加。



美國聖經公會則指，將幫助教會作好準備，提供聖經材料幫，幫助人們度過創傷得著力量改變生命。

