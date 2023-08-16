窮寡婦啟發奉獻智慧 陳韋安籲支持見證耶穌團體

聖經窮寡婦奉獻的故事耳熟能詳，流堂創辦人陳韋安牧師從新角度分析，耶穌批評文士和法利賽人虛偽行為，但未直接稱讚寡婦，乃針對奉獻者的對象，從而反思奉獻給上帝和給宗教機構的分別在哪？



流堂創辦人陳韋安牧師在周六（5日）崇拜析解窮寡婦奉獻的故事，該段經文（馬可福音12章41至44節）在馬可福音12章38至40節、路加福音20章45至47節之後，顯示耶穌與文士和法利賽人之間的衝突。



他指，文士是讀書人類似現代的秘書長，是宗教的專業人士甚至是祭司，耶路撒冷宗教權力者，有權處理民事訴訟，經營管理聖殿包括稅收；法利賽人是對猶太教律法吹毛求疵、嚴格遵守的人，是宗教愛好者，業餘性質。



聖經說，文士假裝敬虔侵吞寡婦的家產成就自己的利潤，陳韋安牧師解釋耶穌可以是稱讚窮寡婦，也可以帶著唏噓的語氣演繹這件事情，耶穌沒有字面上特別稱讚這寡婦，沒有叫門徒學效她，只是客觀說出一個事實窮寡婦比所有人奉獻的更多。



這在乎耶穌怎樣理解接受金錢的對象，奉獻給神還是給錢這群文士，耶穌針對的是這群人。陳韋安說：「如果奉獻給聖殿耶穌當然讚好，如果所謂的奉獻只是一群文士集團博取利潤自肥，叫窮寡婦所有的金錢給他們，耶穌就覺得不值得。」



奉獻給神與給宗教機構的分別在哪？陳韋安指：「聖殿需要人正常運作奉獻金錢沒問題，一間教會運作需要資源，耶穌反對的是這些體制沒有真正發揮應有的功能，地上的體制純粹為了生存而運作，這只是一間有宗教外表的牟利機構，耶穌斥責是沒有了犧牲信仰的體制，奉獻給這些體制就浪費了金錢。」



反過來說，只要這地方仍然發揮上帝應有的功能，讓人遇見上帝，這地方就配得有奉獻，香港仍然有很多這些的教會。陳韋安總結：「上帝的犧牲、教會的犧牲、弟兄姊妹每一個人的犧牲，讓flow church流堂成為美好的地方，讓人遇見上帝。」勉勵信徒在生命裡建立犧牲奉獻的態度和生活習慣。



他續指出，耶穌譴責文士及法利賽人，然後提到窮寡婦的奉獻，跟住預言聖殿被毀，三段經文連繫一起，陳韋安表示：「窮寡婦的小錢落入了利益集團之後還是化為烏有，奉獻不是為了將來地方有多大，而是讓人見到耶穌基督，這是流堂所做的工作，在香港成為見證耶穌的地方。」

