揭開靈界面紗 華裔女科學家：存在善惡和屬靈爭戰

甚麼是靈界、人生活在物質世界怎證明有靈界？華裔女科學家鍾端玲博士從科學角度指無法考慮靈界存在；從信仰角度靈界存在善惡和屬靈爭戰；訓練有素的精神病醫生可以區別惡魔附身與其他精神疾病之間的差異。



研究世界材料科學、美國紐約州州立大學布法羅（Buffalo）教授鍾端玲科研50年，在視頻節目探討是否有靈界、人類生存和生活秩序與靈界關係等議題，指出科學只考慮物質世界，無法考慮到靈界的存在。



她引述2017年美國成年人的調查結果，33%的受訪者表示相信某種更高的力量或靈界力量。56%相信聖經中所描述的神，10%則不相信任何更高的力量或靈界力量。而在無神論者當中，81%不相信神或更高的力量，只有18%相信更高的力量或精神力量。



鍾端玲解釋靈界中存在善惡和屬靈爭戰的觀點，以及通過祈禱驅除邪靈的情況。她提到紐約精神病學家加拉格爾博士（Richard Gallagher），本身是天主教徒透過神父幫助治療過許多被邪靈附身的人，並且認為訓練有素的精神病醫生可以區別惡魔附身與其他精神疾病之間的差異。從經驗顯示，惡魔攻擊壓迫比附身更普遍，但當邪靈控制一個人的時候，就真正附身於此人，被鬼附身原因眾多，可能因為父母將偶像交給這人引致。



至於邪靈，來自撒旦在天堂反叛上帝，蔓延到其他天使，結果撒旦和牠的反叛者被驅逐到地上，引誘夏娃導致亞當犯罪，神的憤怒臨到將人類始祖逐出伊甸園，



人有靈、魂、體，靈與神互動不是通過魂，神是個靈所以用心靈誠實拜祂，神不受任何限制比物質世界更偉大。1963年諾貝爾醫學獎得主神經生理學家約翰·埃克爾斯爵士（Sir John Eccles）也說有一靈控制腦中的機器。



亞當、夏娃犯罪後受到懲罰，女人生產之苦和男人為了糊口流汗，人生下來就已經犯了罪。然而神賦予人自由意志，可以回歸予上帝。



耶穌為我們的罪付出了代價，使我們有機會信靠祂，重生並進入神的國度。人死後靈與體分離，有些人在瀕臨死亡時經歷到喜悅、光明和被愛的感覺，而有些人則面對恐懼和黑暗的地獄，據估計美國有超過1000萬人經歷過瀕臨死亡經驗。



最後，鍾端玲挑戰大家，是否相信靈界的存在？

