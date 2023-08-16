美國宇航局韋伯太空望遠鏡拍攝新圖像——環狀星雲，展現著神秘垂死恆星的秘密，展示了煙花般色彩和絢麗的光芒，讓天文學家更深入地研究這一奇觀的化學組成和演化。



環狀星雲：恆星重生的絢麗



環狀星雲（Ring Nebula），也稱為Messier 57（M57），距離地球2000多光年，位於北半球天琴座，是紅巨星在成為白矮星之前的演化過程中的最後階段，將氣體殼驅逐到周圍並電離所形成的天體。這個著名的星雲由法國天文學家於1779年發現，業餘天文學家甚至可以在家中後院使用小望遠鏡觀察到它。



新的圖像由國際研究團隊發布，包括來自英國、法國、加拿大、美國和其他國家的專家。該圖像顯示詳細的結構和光芒，揭示星雲更複雜的細節。



這些行星狀星雲實際上是類太陽恆星的遺蹟，隨著它們的死亡，星雲正在膨脹。星雲中的恆星將氣體排出到太空中，並通過紫外線激發氣體發光。該星雲估計速度超過每小時43,000哩，並預計在未來1萬年左右保持這種狀態。



韋伯太空望遠鏡觀測到的新圖像提供了研究這一神秘現象的新窗口，讓天文學家更好地理解恆星生命周期的最後階段，除了展示星雲的美麗，還讓科學家研究其化學組成和演化的寶貴資料。這一成果對於推動天文學研究和觀測技術的發展具有重要意義。夏季是觀察環狀星雲的最佳時間，每年8月尤其適合觀測。



天體突顯上帝掌管宇宙的智慧和能力



環狀星雲展示了太空的神秘和美麗，同時也突顯了人類對上帝創造宇宙無限好奇和探索。



創世記1章14至17節描述上帝創造天空中的日、月、星辰：「神造了兩個大光，大的管晝，小的管夜，又造眾星，就把這些光擺列在天空，普照在地上。」顯示了上帝創造和掌管天體的權能，掌管宇宙的智慧和能力。



詩篇19章1節提到：「天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。」描述了天空中的星星和其他天體作為上帝榮耀的展示。



以賽亞書40章26節記載：「你們向上舉目，看誰創造這萬象，按數目領出，他一一稱其名；因他的權能，又因他的大能大力，連一個都不缺。」這段經文強調上帝創造了一切萬象，包括星雲在內，並且強調上帝的大能和智慧。

