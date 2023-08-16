颱風杜蘇芮來襲！中國教會呼籲祈禱

颱風杜蘇芮襲中國大陸，多地遭遇暴雨洪水，北京部分區域累計降雨接近1000毫米，嚴重淹水。吉林、黑龍江等地農田穀物被淹沒，引起糧食安全擔憂。中國教會舉行祈禱會，呼籲關注受災群眾和救援工作。



颱風杜蘇芮上周橫掃中國大陸連續強降雨，南北兩地、華南、黃淮、華北等地城市發佈暴雨警告，一些城市街道被淹，車輛沖走，出現城市內澇。北京多地嚴重淹水，洪水湍急、橋樑被衝毀，西部的門頭溝區首當其衝，北京部分地區最大累計降雨量已將近1000毫米。



隨著殘餘雲雨帶往北移動，有「東北糧倉」之稱的吉林、黑龍江等地除了人命傷亡外，洪水還淹沒農田穀物，引起外界對糧食安全的擔憂。



中國多地教會舉行祈禱會，中國基督教報社（China Christian Daily）報導，廣州錫安堂8月6日近200人參加特別主日，黃正奇牧師主持禱告會，讚美團帶領會眾高唱詩歌《你坐在寶座上》，祈願災區早日克服挑戰，恢復正常生活。最後，楊永春牧師給予祝福。



中華基督教會、兩會為河北、北京受災祈禱。中共兩會社會服務部指，截至8月1日6時，北京本輪強降雨已造成11人死亡，其中2人在救災中因公殉職。此外，還有27人失踪，其中4人在救援行動中失踪。由於北京、河北等地造成重大人員傷亡，中共兩會發函呼籲全國教會和信徒關注此次災難，為受災群眾、一線救援人員和災後恢復重建工作禱告。

