圖書巡演維護家庭價值 觸動LGBT情緒

演員兼基督徒作家卡梅倫舉行全國圖書巡演，在阿拉巴馬州辦朗誦活動，主題為「圖書館見」，為維護家庭價值宣稱LGBT群體不存在引起抗議，其後活動取得成功超過300人參加。



倡導家長教育權利組織「自由媽媽」（Moms for Liberty）與卡梅倫（Kirk Cameron）及出版商Brave Books在阿拉巴馬州亨茨維爾的麥迪遜縣公共圖書館舉辦讀書活動，視為卡梅倫全國圖書巡演的一部分。



據悉，至少有300人參加是次朗誦活動，其目的告訴孩子LGBT群體從不存在，引來反對人士抗議，活動期間抗議者站在指定的「第一修正案區」圖書館外的路邊示威，公共圖書館亦一度以參加人數和安全為由取消活動。



圖書館在信中聲稱，活動組織者最初告訴館員，要求使用一間會議室時預計有20人參與。圖書館最終獲悉，組織者預計將有300人參加，這超出了圖書館所有會議室的容量。



代表Brave Books律師事務所First Liberty向圖書館執行董事發信，聲稱取消有關活動，屬從事非法和違憲的宗教觀點和內容歧視，違反阿拉巴馬州憲法和美國憲法第一修正案的第一自由。



其後，雙方尋求得解決方案，卡梅倫周五在推特發佈消，並稱讚父母們聚集在一起祈禱，為他們的社區祝福的力量，「活動成為一場適合家庭、充滿信仰、堅定愛國的活動，讓所有人都能享受。圖書館見！」



「自由媽媽」麥迪遜分會主席艾米麗·瓊斯（Emily Jones）則宣布此次活動取得了成功，並表示可容納225人的房間在最初10分鐘內就被擠滿。另外近300人參加了另一個名為「The Rock」地點舉行的獨立讀書會。



瓊斯稱：「上帝的子民今天大量出現，以表達他們對自由媽媽和我們社區基督教價值觀的支持，」她說：「自由媽媽組織很榮幸能夠將這活動帶到社區，我們期待著將來舉辦更多這樣的活動。」

