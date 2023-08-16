長者家舍籲年輕人傾聽老年故事：口傳式的保育

年輕人的世界往往忽略對老年人的照顧和關注，老年人在日常生活經歷年齡歧視和孤獨感。有長者家舍呼籲年輕人傾聽長輩的故事，承傳歷史和文化視為另類保育；基督教也視他們為上帝形象的承載者。



以色列埃比尼澤老年之家（Ebenezer Senior Citizen’s Home）在《今日基督教》（Christianity Today） 撰文，老年人是被遺忘的一代，呼籲社會在重視年輕人的世界照顧老年人，給他們尊嚴。



文章引述2020年全國健康老齡化民意調查發現，82% 的50至80歲成年人在日常生活中經歷過年齡歧視。世界衛生組織報告稱，多達三分之一的老年人表示感到孤獨。



對衰老的偏見不僅會傷害感情或損害社會關係；年齡歧視還會導致精神和身體健康狀況惡化，甚至導致預期壽命縮短；對老齡化的文化蔑視會傷害個人、家庭和整個社會。



基督教以另一種方式看待老年人，聖經對老年人的看法並不是將人類貶低到其功用，而是將其貶低為上帝形象承載者的本質。在聖經上帝描繪了一個異象，讓老年人參與社區生活的各個方面。老年人護理專家發現，聖經的異像不僅有利於老年人，也有利於年輕人。



傾聽老年人故事 口傳式保育



箴言16章31節說：「白髮是榮耀的冠冕，在公義的道上必能得著。 」這些白髮的背後是數十年的故事和經歷，講述這些故事和經歷可以互惠互利。對於老年人來說，講述自己的生活故事可以改善整體福祉、提高生活質量和減少孤獨感。學會提出好問題並耐心傾聽老年人故事的年輕人可以從建立代際社會聯繫中受益，並有機會在保護歷史和文化方面發揮作用。



埃比尼澤老年之家首席執行官戴維·菲利普斯（David Phillips）說：「傾聽老年人的心聲對他們來說是一種精神上的幫助。年輕的聽眾可以向他們學習。」他指，出埃及記22章22至23節提醒人「不可苦待寡婦和孤兒；若是苦待他們一點，他們向我一哀求，我總要聽他們的哀聲」。



文章以保羅寫給提摩太的書信總結，呼籲年輕人以仁慈、尊重和尊嚴的方式對待長輩。在現今世界用時間來尊敬老人似乎並不值得，也不是忙碌生活中的優先事項。然而，上帝的心意是基督徒要尊敬全人類，在有力量和有智慧的人之間建立社區，這是一幅人間天堂的美麗圖畫。

