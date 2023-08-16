日本教界書獎出爐《LGBT與基督教》爭議聲中獲大獎

日本基督教書店大獎出爐，《LGBT與基督教：20人的故事》爭議聲中獲選大獎。有神父發表書評指教會進行洗腦教育自由選擇自己性別，日本天主教正委會回應不容神父文章存偏見與歧視。



書中談性少數在社會和教會面臨的困難



基督教媒體Christian Press報導，基督教出版銷售協會主辦「2023年基督教書店大獎」8月1日揭曉結果，大獎授予《LGBT與基督教：20人的故事》（ＬＧＢＴとキリスト教――２０人のストーリー），由日本基督教出版局出版，平良愛香（日本基督教團川和教會牧師、農村伝道神學校校長）監督。



該獎項由基督教出版銷售協會發起，全國基督教專賣書店以投票方式從過去一年出版的書籍中選出「他們想要銷售」或「推薦的書籍」，今年為第13屆。



獲得大獎的《LGBT與基督教》是月刊《信徒の友 》和新增8篇而成的新作結集成書。內容講及20多位來自不同教派的基督徒，主要是LGBT人士談論性少數群體在社會和教會面臨的困難，儘管他們受到教會的傷害，相信神仍然愛他們帶來希望。



神父書評：教會進行洗腦教育



然而，該書出版受到多方的批評，有神父發表書評認為是教會的洗腦教育，教導人自由選擇自己的性別，強調聖經從一開始，就只有兩類型的人：男人和女人。



天主教神父谷口幸紀在《福音與社會》雙月刊雜誌評論《LGBT與基督教》一書時指，不少人都有過被性虐待、精神或身體虐待、甚至犯罪的經歷，總是找藉口拒絕這些經歷，教會就教導他們可以自由選擇自己的性別，但世界只有男人和女人。



谷口幸紀又指，一些地方文明過於成熟和落後都帶來墮落，「有一種與性有關的奇特瘟疫，性別理論的意識形態病毒，利用那些試圖跟上時代的輕浮者，正在破壞全世界現有的秩序。」



日本天主教正委會回應：不容偏見與歧視



書評出版引發LGBT支持者憤怒，有天主教信徒表示谷口幸紀神父沒全面評論該書，文章充滿仇恨偏見、煽動和恐懼、充滿無知。



日本天主教正義與和平委員會亦撰文稱，該書評包含「不容忽視的偏見和歧視性言論」，書中個案者講述了自己因教會對LGBTQ+人群缺乏理解和歧視，而被排除在教會之外的經歷作出了貢獻。



就著《LGBT與基督教》引發的爭議，平良愛香在該書獲獎後致辭時說：「有人認為這書是無稽之談，也有人理解並感到高興，但只想說聖靈感動人分享自己的故事，不論讀的人聽的人都在等待。」

