美麗島嶼夏威夷教堂 旅遊景點2千人施洗

夏威夷是度假勝地，有職業衝浪者在毛伊島創立教堂，過去7年多達2,000人接受施洗，會眾人數倍增3成來自度假者；近日毛伊島山火4,000旅客被困，教會設立救濟基金援助會友。



會眾人數倍增 3成來自度假者



夏威夷毛伊島庫豐收教會的穆拉尼教堂（Harvest Kumulani）由一名職業衝浪者創立，目前隸屬於豐收基督徒團契（Harvest Christian Fellowship），主任牧師是格雷格·羅利（Greg Laurie），過去7年格雷格牧師為多達2,000人施洗。



上個月底，格雷格牧師和他的妻子凱瑟拜訪了毛伊島庫豐收教會的穆拉尼教堂，以紀念會眾加入豐收網絡7周年。自從該教堂成為豐收校園以來，會眾人數增加了一倍約1,000人，2016年以來約2,000人在教堂受洗。



格雷格理稱教會好像家庭般的溫暖，大家經常見面一起生活，他們踐行信仰影響周圍的人，而且為社區做了很多事情，包括教堂學前班和全年的外展活動，還有感恩節、為1,000多人提供免費膳食和所有的配菜。



他補充，豐收教會的穆拉尼教堂獨特之處，每周迎來大量遊客，據估計，參加禮拜的人約有30%是毛伊島的度假者。



格雷格理說：「耶穌告訴我們到全世界去傳播福音，實際上全世界的人都來毛伊島度假，許多人來到這個美麗的島嶼逃離城市煩囂，最終來到我們的教會，接受基督進入他們的生命。」



毛伊島山火4,000旅客被困 教會設立救濟基金



毛伊島為夏威夷第二大島、知名旅遊勝地，近日發生猛烈山火災情嚴重，4,000名旅客被困島上，甚至有民眾逃避大火跳海幸獲救。



豐收基督徒團契在臉書發佈視頻，證實許多校園成員因火災失去家園和工作。格雷格理表示教會設立救濟基金幫助毛伊島的會眾，希望這一努力不僅能幫助豐收成員「重建生活」，還能造福「社區中遭受破壞的人」，奉耶穌的名提供希望和安慰。

