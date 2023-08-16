印尼華人宣教契機 傅子盛牧師：校園7千學生福音跨文化

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，傅子盛牧師在世界華福中心節目《使命門徒Podcast》分享教會宣教契機，例如牧養教會的學校約有7千學生，包括非華人及穆斯林背景，很大禾場做跨文化工作。



西加基督教會坤甸堂會主任牧師傅子盛自言是印尼長大的第二代華人，從小就有心特別要向華人傳福音。印尼是千島之國超過6,000島嶼、100多種民族、2億4千多萬人，不同的民族會有不同的語言，是非常多元化的國家。



宗教方面，穆斯林佔大多數，是全球穆斯林人口最多的國家，除了穆斯林之外，印尼政府承認的宗教信仰包括：天主教、基督教、印度教、佛教、孔教。



印尼的基督教和天主教，在這幾年來發展得非常迅速，一方面有很多年輕人信主，另一方面，很多印尼的華人教會也積極參與在社會服務，像是辦學校、醫院。因此，印尼教會基本上是一直不斷地在成長。



傅子盛指出，印尼的華人教會有三個特點：1. 印尼的華人教會一般很熱忱地傳福音，開拓了很多內陸的教會；2. 很殷勤地學習聖經、追求真理，查經、讀經都非常熱忱；3. 禱告。



在印尼，華人地位開始受重視，近期有好多的中文學校、補習班。華人教會有中文聖經、講華語的聚會，是上帝的恩典和憐憫，透過教會能夠繼續保存中華文化。教會的年輕人，有許多學華語，用華語參與事奉，我覺得我們未來的前途是光明的。



若要幫助年輕一代在教會成表長，需要讓他們找到認同和歸屬感，傅子盛認為印尼的華人教會還是比較家長式的，執事、牧者通常都是長輩，我覺得我們也需要更多去聽年輕人的意見，或給他們更多機會參與教會的服事



此外，舉辦門訓培養人成為能造就門徒的門徒，新加坡的曾金發牧師在印尼舉辦很多「精心塑造門徒的教會」（Intentional Discipleship Making Church）的講座，興起了印尼華人教會對門徒訓練的工作。



對於在印尼進行跨文化工作，傅子盛表示學校是一個傳福音非常好的機會，其教會的學校有差不多7,000名學生已是一個福音的禾場、一個宣教的地方。



傅子盛分享：「我們派傳道人到當中去傳福音、收割。學生中也有非華人來就讀，甚至有一些是穆斯林背景；其實上帝已經把很多的條件預備給我們華人教會，可以做跨文化的工作。」

