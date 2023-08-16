夏威夷山火：長老會救災中心籲協調勿阻救援

夏威夷毛伊島拉海納本周發生火災，死亡人數增至93人，4,000多遊客被困。台灣長老教會聲援「肢體受苦百體受苦」；美國長老會救災中心、紅十字會、全國救災志願組織呼籲協調應災；太平洋長老會則發出禱文「求主修復創傷者心靈」。



台灣長老教會：肢體受苦百體受苦



美國夏威夷州爆發史上最嚴重野火災難，第二大島毛伊島（Maui）延燒數日、災情慘重。台灣基督長老教會於網頁公佈，未來將與夥伴教會美國長老教會救災中心（Presbyterian Disaster Assistance, PDA）一同合作進行相關重建工作。



公佈亦指，美國長老教會歷年來為台灣災情捐助，本著肢體受苦百體受苦之精神，應當協助美國夏威夷州毛伊大火災情。



美國長老會救災中心、紅十字會、全國救災志願組織：協調應災



與此同時，美國長老會救災中心正與太平洋長老會合作。太平洋長老會在臉書貼文，呼籲會眾為長老會牧師兼牧師成員 Kimberly Fong 牧師及其會眾、毛伊島馬卡沃Po'okela 教堂祈禱，並稱：「他們位於毛伊島內陸仍在燃燒的大火附近，在這個緊急階段，我鼓勵人們捐款和祈禱。」



紅十字會也要求美國長老會救災中心隨時待命，提供一支精神護理提供者團隊，他們可以加入紅十字會，以應對毛伊島的持續應對工作，「除了物質上的需求，還有情感上和精神上的需求。考慮到破壞範圍和死亡人數，這是一場毀滅性的災難。」



美國長老會救災中心籲協調：長線救援



全國救災志願組織（Voluntary Organizations Active in Disaster）、美國長老會救災中心財務主管吉姆·柯克（Jim Kirk）表示，志願人士需要協調、溝通、合作，「人們向毛伊島避難所捐贈食物的報導，但火災後如果沒有可用的冷藏庫，大部分捐贈的食物都會被浪費，這只會讓更多的汽車出現在受影響地區的道路上。」



柯克認為， 志願者需要協調，哪些人提供即時援助，哪那些人 協助災難後支援包括情緒方面，大家都有機會盡一分力。現時當局仍在努力將居民和遊客疏散出島，這是一場災難浩劫，搜救工作正在進行，有些地方救援人員還無法到達。



據悉，毛伊島上沒有美國長老會教堂，夏威夷人口最多的島嶼瓦胡島則有6座教堂，柯克表示，一直與為長老會附屬歐胡島教堂之一服務的牧師保持聯繫。夏威夷是基督教聯合教會眾多教會的所在地，並與長老會討論如何支持他們。



太平洋長老會發禱文：求主修復創傷者心靈



太平洋長老會主席兼執行董事莫菲特牧師（Rev. Dr. Diane Givens Moffett）發出祈禱文呼籲大家一起為夏威夷的弟兄姊妹祈禱，求上帝解除他們的悲傷、失落和創傷；對於那些家園和社區因火災而受損和毀壞的人們，請求主救援；對於那些失去親人而悲痛、努力修復身體和生活、疲憊不堪、壓力重重的人，求主賜力量和幫助；對於那些仍然處於危險的人，求主庇護，幫助每一個人以同情心和慷慨的心作出回應。

