領導力職場轉化 成功會議探討營商屬靈利潤

馬來西亞商界舉辦「真正的成功會議」，匯聚企業主管和專業人士探討連串問題，如在商界何謂真正的成功？何謂利潤？怎樣將恩賜為社區帶來祝福？探討管家的角色在職場怎樣傳揚上帝的國度。



Accomplish Asia8月19至20日假座於莎阿南i-City希爾頓逸林酒店舉行True Success Conference。Accomplish Asia稱是一個以上帝為中心的組織，致力於在真理、能力和關懷與商界基督徒一起成長。



該次會議特色將探討營商與信仰的結合，例如甚麼是真正的成功？日復日的工作和生活追求甚麼，所獲得的成功是真正擁有還是一種感覺，擁有物質上的富裕犧牲了 生活各方面是否視為成功。



大會亦探討何謂利潤？營商的利潤目標在哪，身為企業主管和專業人士如何在各自有影響力的工作崗位幫助一間公司轉變為祝福人的公司？



偉大的領導者具備甚麼條件？從營商角度一切的興衰取決於領導力，偉大的領導者需要有正確的態度（心）、才能（腦）、實踐（手），能夠確定及有效地引導我們所關心的人潛力，取得真正的成功，而且怎樣將恩賜為社區帶來祝福。



何謂持續的財富？領導者面臨一個現實，無論願意與否所作的決策都會 影響周邊的人。大會將幫助參與者瞭解為下一代留下可持續遺產的原則和重要，並且探討管家的角色在職場怎樣傳揚上帝的國度，在職場上充滿挑戰和競爭，傳揚上帝的真理既實際卻不容易的。



Accomplish Asia負責人Aileen Goh表示：「是次會議為志同道合的企業主管和專業人士提供了一個獨特的機會，讓他們聚集在一起、學習和互相支持，在他們的影響力範圍內產生有意義的影響。」

