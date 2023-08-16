使徒保羅「第三層天」揭示上帝與人類神秘關係？

使徒保羅在哥林多後書提到「第三層天」概念，有學者認為是象徵或隱喻性的描述，而不是對特定天國的字面解釋；這段經文強調精神體驗的超越和變革，提醒信徒尋求與上帝深刻連結的關係。



作家布里特（Britt Mooney）在Bible Study Tools網站撰文，對於學者解釋保羅「第三層天」（哥林多後書12章2至4節）存在不同觀點。一些學者認為「第三層天」是一種象徵性表達，用來傳達深刻的精神真理和見解。這種解釋與猶太末世文學中常見的象徵性語言相一致，試圖描繪超越實際天國的精神層次。保羅可能受到這種象徵傳統的影響，以描述他非凡的體驗。



布里特指出，這段經文提醒信徒優先考慮與上帝的真實相遇，並以謙卑的態度對待屬靈體驗。它還強調了上帝的啟示和見解的重要性，提醒我們這些體驗對信仰和事奉有著深遠影響。



無論如何解釋，保羅教導我們與上帝之間追求更深入的聯係，尋求祂的啟示和智慧，也提醒我們語言的局限，無法完全概括屬靈體驗的深度和豐富。



這段經文還教導我們重視神的真理和旨意，而不是追求奇蹟和非凡的經歷。我們應該優先考慮從與上帝相遇中獲得的見解和啟示。



保羅在哥林多後書對於「第三層天」的描述提醒著我們，與上帝的真實相遇是可能和深入的。

