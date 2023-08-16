聖詩頌唱會：詩篇述說上帝與人交融的禮讚

華人基督教聯會舉辦聖詩頌唱會，陳德昌牧師分享詩篇150篇對禱告和崇拜的重要，強調詩篇是禱告的典範、靈修的珍寶、崇拜的精髓，讓信徒與上帝相遇，也是敬拜讚美的重點，鼓勵信徒運用音樂恩賜加入頌讚上帝的團體。



循道衞理聯合教會北角堂主任陳德昌牧師指，詩篇150篇是「禱告的典範」，集結了詩人向上帝呼求的各種情感，流露喜怒哀樂；詩篇是「靈修的珍寶」，蘊藏無數的詩句從中找到適切的安慰和啟示；「崇拜的精髓」在於集合所有頌讚讓崇拜中的頌唱重新響起。



熙篤會士、靈修學作家梅頓（Thomas Merton）認為，詩篇不僅是優美的聖經文學，更是上帝賜下的禮物。透過詩篇的語言，我們可以進入上帝豐盛的厚恩裡，不論是在喜樂、憂愁、苦楚或困擾中，詩篇都能觸動我們的心靈並引領我們。



信徒通過頌唱、誦讀和默想詩篇，可以與愛我們的上帝相遇，這是敬拜過程中最重要的目的和結果。



陳德昌續指，詩篇150篇也是「哈利路亞」（Hallelujah）詩集的最後一篇，是崇拜的高峰，所有有生命的都應該讚美耶和華。



崇拜的目的在於在上帝的聖所彰顯祂的榮美，所以信徒應該在上帝的聖所中讚美祂，在祂顯能力的穹蒼中讚美祂。而且不僅僅是建築物，大地也應該讚美耶和華，信徒可以在禮拜堂、家裡，任何地方任何時間都可以讚美耶和華，以表達上帝的專貴屬性。



我們讚美耶和華的原因是祂的大能作為和極其偉大，將祂救贖的福音與人分享。因此，敬拜和讚美不僅僅是有內容的音樂旋律，更具體地表述我們與上帝的連結。



形式可以多樣化，可以唱歌跳舞、彈琴打鼓吹簫等。陳德昌鼓勵信徒運用音樂的恩賜加入頌讚上帝的團體，共同敬拜祂。



香港華人基督教聯會7月9日舉辦「當來向祂歌唱」聖詩頌唱會，信息分享：陳德昌牧師（循道衞理聯合教會北角堂主任牧師）；參與詩班：中華基督教會聖頌團、中華基督教禮賢會九龍堂詩班、香港華人基督教聯會詩班、基督教宣道會北角堂詩班、循道衞理聯合教會九龍堂詩班、聖詠小組。

