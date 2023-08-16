誰是好撒馬利亞人：登山者漠視搬運工垂死繼續攻頂？

一名頂級登山運動員被指在巴基斯坦的最高峰喬戈里峰進行登頂，為了創造新世界紀錄時，不顧垂死的夏爾巴搬運工人，引發西方登山者漠視當地工人生命安危的爭議。



搬運工人垂死 登山者視若無睹？



37歲挪威登山者哈里拉（Kristin Harila）7月27日攀登巴基斯坦的喬戈里峰，在短短三個多月的時間裡登上第14座最高峰，成為世界上攀登所有8000米以上山峰最快的登山者。



在攀登過程中，搬運工人穆罕默德·哈桑（Mohammed Hassan）在被稱為「瓶頸」區域頂部海拔約8,200米的陡峭邊緣跌落。有目擊者用航拍看到哈里拉為了創造紀錄視而不見繼續攻頂。



奧地利登山二人組威廉·斯坦德爾（Wilhelm Steindl）和菲利普·弗萊米格（Philip Flämig）表示，在哈里拉和她的團隊越過山脊數小時後，他們用無人機拍攝的畫面顯示，登山者踩在哈桑的身上，而不是試圖營救他。



消息曝光後，哈里拉向《每日電訊報》澄清哈桑並非她的搬運工人，然而她的團隊竭盡全力拯救，但情況太危險，無法轉移他。哈里拉說：「我們採取一切措施幫助他，花了一個半小時試圖把他抬起來，我的攝影師又留下了一個小時來照顧他，我們從來沒有遺棄他。」



哈里拉補充說：「考慮到當時的情況，很難看出他是如何獲救，他摔倒在山上可能是最危險的地方，那裡狹窄的小路和惡劣的雪況限制了帶人離開的機會。」



她同時質疑西方登山者沒有提供標準設備給搬運工人哈桑，但經常為導遊支付數千美元：「如果他是我的夏爾巴人協作，我不會把他送上那種情況。」並指她的團隊發現哈桑時，他沒有戴手套，也沒有穿羽絨服，而且似乎沒有接受氧氣。



據悉，搬運工人哈桑為了患有糖尿病的母親支付醫療費用，接受危險的繩索修理工作，儘管他缺乏從事這項工作的經驗。



組織哈里拉徒步旅行的七峰峰會總經理塔內斯瓦爾·古魯蓋（Thaneswar Gurugai）告訴《每日電訊報》，哈桑去世時患有凍傷和體溫過低：「正常情況下，其他搬運工人會救他們，除非這是不可能的。」



好撒馬利亞人的慈心vs祭司的冷漠



耶穌在路加福音10章25至37節講述《好撒馬利亞人》的比喻：一個猶太人被強盜打劫，受了重傷。躺在路邊。有祭司和利未人路過但不聞不問。惟有一個撒馬利亞人路過，不顧隔閡，動了慈心照應他，在需要離開時自己出錢把猶太人送進旅店。



耶穌講這個比喻是將祭司和利未人的厭惡和冷漠，與撒馬利亞人的同情心對比，強調愛你的鄰居意味著刻意放下自己的觀點、思想、偏見，無論我們身處甚麼地方和任何環境；無論我們選擇何種生活、穿甚麼衣服、說甚什麼語言；無論我們信奉甚麼宗教，都必須愛身邊的人。

