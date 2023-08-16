辯論墮胎：兩派引用聖經各自表述

北卡羅來納州生育協會顧問近日在教堂山的佈道分享墮胎經歷，自稱感受「上帝的存在」及批評福音派反對墮胎的觀點；家庭研究委員會卻指該名顧問誤解聖經，從詩篇及路加福音，聖經沒有提及墮胎。



生育協會顧問彼得斯牧師（Rev. Rebecca Todd Peters）在教堂山一神論普世主義者社區教堂（The Community Church of Chapel Hill）佈道指出，天主教徒和福音派基督徒談論上帝、信仰和墮胎時，塑造一種虛構的敘事，用框架控制我們所有人對墮胎的看法和感受。她稱之為「墮胎想像」，使數以百萬計的婦女和墮胎的人保持沉默，抹去了他們的聲音、他們的故事以及他們來自公共領域的見證。



她也提到北卡羅來納州最近通過的限制墮胎法案，該法案禁止大多數墮胎在12周後進行，認為這樣的法案是福音派文化對墮胎問題的政治化，並且對墮胎進行了污名化。



然而，家庭研究委員會（Family Research Council）克拉森（David Classon）提出質疑，認為彼得斯牧師錯誤解讀聖經。



克拉森引用詩篇139篇、路加福音第1至2章，顯示上帝如何看待從受孕開始的生命。他認為這些聖經段落明確表明了上帝的關懷和尊重對待未出生的生命。



大衛在詩篇談到「我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我……因我受造，奇妙可畏……。」（13、14節）他讚美上帝在母親的子宮以奇妙的方式創造了他。



新約路加福音1章，馬利亞懷著耶穌探望親戚伊利沙伯，伊利沙伯也懷著後來被稱為施洗者約翰的孩子，「伊利沙伯一聽馬利亞問安，所懷的胎就在腹裡跳動。伊利沙伯且被聖靈充滿。」（41節）



克拉森表示，耶穌在子宮裡才幾周，但伊利沙伯承認耶穌是她的主，馬利亞是我主的母親。因此，他認為聖經沒有提及墮胎和任何關於墮胎的的想法。

