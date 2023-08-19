泰澤夏季祈禱會在羅馬 打破宗教界限建立情誼

泰澤夏季共融祈禱會為期150天，分別在歐洲不同教堂舉行；9月30日在羅馬舉行普世祈禱守夜活動，來自世界各地青年、50多個教會團體代表出席，打破宗教界限建立主裡情誼。



羅馬普世祈禱守夜活動於9月30日舉行，教宗方濟各年初在羅馬三鐘經祈禱結束後，宣布在羅馬天主教會下次會議之前，將於該日在聖伯多祿廣場舉行普世守夜祈禱活動。



教宗方濟各表示，基督徒合一的道路和教會主教皈依的道路是緊密相連的。他邀請所有基督教教派的弟兄姊妹參加這次名為「上帝子民的聚會」的活動；普世祈禱守夜活動由不同教派約50個教會團體代表在過去幾個月籌備。



當日上午將舉行一系列主題研討會，計有：「不同傳統認識基督」、「與其他宗教的信徒一起建立兄弟情誼」、「跨越國界，攜手並進，迎接更美好、更公正的生活」、「共同塑造我們作為人、作為基督徒」等，讓參加者一起反思信仰、分享經驗、探討共同目標。



除了普世祈禱守夜活動，泰澤團體於9月3日在英格蘭朴次茅斯座堂（Portsmouth Cathedral）舉辦祈禱活動，一起聆聽泰澤的歌曲和聖詩，在祈禱中安靜反思和默想。另於8月17日舉行朴茨茅斯和漢普郡藝術協會夏季展；9月5日舉行藝術作品展，主題為創作的線索。

