人工智能的力量是否操控人類命運？漢語網絡神學院神學系講師屈思宏博士列出AI在教育、工作等製造社會不公平現象，甚或被恐怖主義操控，歸因人的惡驅動，呼籲教會禱告放眼世正發生甚麼事，跟隨聖靈非AI。



AI製造教育、工作不均 被恐怖主義操控



屈思宏指出人工智能發展過速後果堪虞，一款叫做PoisonGPT有毒的人工智能釋放假的訊息，手術式修改少少掩人耳無，讓不法分子達到目的。另一款虛假人工智能WormGPT，自動創造引人注目的虛假電子郵件，針對收件人過性而設置。今年7月一款名為FraudGPT面世進入網站進行不法行為。



屈思宏認為，生成式人工智能不停發展、公司之間互相競爭，引致眾多人工智能出現漏洞，令到不法份子進入修改發放錯誤的訊息，達到不法行為非常危險。



人工智能教父Geoffrey Hinton發出警告：「人類正進入一個充滿不確定的時代，不論樂觀或悲觀都是愚蠢的，我們只是不知道會發生甚麼。」DeepMind也發出預警，隨著人工智能的進步，通過系統和顯示生出難以預測的功能，包括連開發人員都預計不到將會提供甚麼毒害的功能，所以未來的系統可能顯示出更危險的緊急能力，例如進行攻擊性網絡操作，通過對話操縱人員或提供有關實施恐怖主義行為可操作指令的能力。



人工智能為現代社會也帶來不平等的計算，美國教育局使用AI評分系統評估教師質素，以學生成績評估教師質素，但忽略了導致成績的其他因素，例如學生家庭貧窮放學後要出外工作等，結果當地教育局辭退了一位被評估質素差的老師。



另一個真實個案，用人工智能給應徵者的性格評分，問題如：「我有時對自己的思想和感受感到混亂」或「我嘗試去做之前不確定是否喜歡去做」，問題令人難以捉摸，公司用這方法走法律罅篩選不想要的人，因為當地法律不容許問及應徵者精神健康的問題，雇主用人工智能問卷然後用計算法來篩選應徵者。



AI無罪 罪在人惡



因此人工智能並不一定客觀，運算視乎背後的工程師怎樣運算，輸入甚麼的資料，製造想要的答案。



屈思宏指出，問題不在AI，是人怎樣運用 AI，這引發人去問：究竟人工智能是否真的能夠解決貧富懸殊問題？研究發現人工智能加速貧富懸殊、增加失業風險，財富與權力集中在一部分人手上。人工智能取代部分人的職業，擁有財富和權力的人可以篩選甚麼人來培訓補充流失的位置，原本教育程度低被取代的工人，難以再接受培訓增加失業風險。



在澳洲，甚至有人利用人工智能模仿對方的聲音來瞞稅，歸根究柢是人的問題，人有善的一面但惡同時存在。



教會回應：應對、接受、反省



人工智能衝擊，教會回應行動有三：應對、接受、反省。屈思宏認為三者沒有先後次序。



教會應對，首先是禱告，謹記著教會不是被人工智能牽著走，是被聖靈牽著走，在禱告中想到怎樣正當運用，不要人有我有一窩蜂的心態，要放眼世界，究竟現在發生甚麼事情，這樣來禱告。



預備社關，人工智能大潮流將會出現很多犧牲者，教會站在受壓者的一邊實際給予援助，幫助低下階層人士融入社會工作，迪士尼近日宣佈全面人工智能化，員工被裁沒錢再培訓，教會怎樣輔助社群體，這就是見證。



教會接受，運用各方面智慧和專長來配合，鼓勵Z世代、Alpha世代，從簡單做起，例如用人工智能寫信人手編改、通訊、平面設計、Brainstorming、幫教會定主題、釐清內容寫文章。



教會反省，屈思宏呼籲教會深度反思，教會要站立得穩不要隨波逐流，並且在神學裡面思考何謂真理、何為人。



該次講座由漢語網絡神學院校友會主辦。日期：8月11日網上直播；主題：與人工智能對決；講員：屈思宏博士。

