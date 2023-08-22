英國廣播公司取消宗教節目稀釋信仰

今年秋天起，英國廣播公司（BBC）取消宗教節目，將資源轉向社交媒體和播客等形式，該決策影響每周日宗教節目80萬聽眾，批評人士擔心，這將對年齡較大、不熟悉新技術的聽眾產生影響。



英國聖奧爾本斯教會（St Albans）彼得·克魯普勒牧師（Rev Peter Crumpler）在《今日基督教》（Christianity Today）指出，有關計劃還要求電台播放更多音樂，這可能稀釋本地輸出。教會和其他信仰團體也對計劃表示擔憂，認為BBC對待信仰的方式不夠支持和尊重。



此舉是BBC對其39個地方電台進行的改革計劃的一部分，旨在加強其本地網絡服務的新聞和音頻領域。他們認為，整體戰略目標是通過電視、廣播和在線服務，為更多本地社區的更多人提供更多價值。



然而，批評人士指出，BBC本地廣播的聽眾通常年齡較大，對新技術較不熟悉。當地主持人的流失將對那些獨居的人產生特別的影響，他們生活中重要的廣播節目可能會減少。



目前，每周日晨宗教節目的聽眾約有80萬人，這些節目將被重新分組為13個地區群組，本地教堂的新聞、特寫和訪談也將有所縮減。



一位有經驗的宗教節目製作人表示：“六個電台共享一個宗教節目，意味著本地內容將大幅減少。現在，每個節目大約有來自各郡的六個嘉賓、訪問或特寫，但將來每個電台可能只有一個，有時候甚至都沒有。沒有本地記者走出去報導，錄製特寫，與人交流，建立聯繫，用聲音來反映宗教社區，這不符合本地廣播應做的事情。”



BBC計劃要求電台播放更多音樂，這將進一步稀釋本地輸出，並可能播放一些不合宜的歌曲。在聖誕節和復活節期間，本地教堂服務和頌歌音樂會的範圍將非常有限。



對削減計劃表示擔憂的諾里奇主教格雷厄姆·厄舍在推特上寫道：「BBC本地廣播削減的消息令人沮喪，特別是BBC Radio Norfolk的旗艦星期日晨節目，這個節目對信仰社區的重要新聞、辯論和討論起到重要作用。」



BBC與教會之間的關係可能會因本地節目的減少而受到負面影響。此舉也可能稀釋BBC對信仰問題、基層社區和年長聽眾的承諾。



英國國教堂長期以來被視為BBC的盟友，主教們公開支持BBC在英國公共生活中的重要角色。然而，一些基督徒對BBC對待信仰的方式持有較少的支持並保持警惕。近年來，新的基督教電視和廣播頻道的崛起與BBC形成了對立。



教會和其他信仰團體通常與本地社區有著深厚的根基和歷史聯繫，英國國教堂擁有一個涵蓋英格蘭各地區的13,000個教區。

