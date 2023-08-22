加密貨幣：誘惑還是機會？基督徒的困惑

加密貨幣在現代社會越來越流行，基督徒可以使用加密貨幣嗎？基督徒可以投資加密貨幣嗎？加密貨幣可能成為偶像，使我們將財富和金錢看得比上帝更重要；投資加密貨幣也可能帶來財務壓力和焦慮。



維維安·布里克（Vivian Bricker）在 christianity.com撰文解釋何謂加密貨幣？指出是一種數字貨幣，其交易由使用密碼學的去中心化系統驗證和維護記錄。它比傳統的中央銀行系統更為開放和匿名。然而，加密貨幣也存在著一些風險和挑戰。



首先，加密貨幣可能成為一種偶像。當我們將財富和金錢看得比上帝更重要時，陷入拜金主義的陷阱。聖經明確告訴我們，除了真神之外，不可有任何神或偶像，我們應該將上帝放在第一位。



其次，加密貨幣可能帶來財務壓力和焦慮。投資加密貨幣可能是一個高風險的行為，僅憑這種投資來獲得短期回報可能不是一個明智的決擇。



身為基督徒應該將上帝放在第一位，警惕勿將加密貨幣變成偶像。我們需要記住上帝才是生活中最重要的人，金錢和加密貨幣只是生活中的工具而已。終究，我們應該尋求在主身上找到真正的喜樂、安全感和平靜，而不是依賴於財富和加密貨幣。



無論選擇參與或不參與加密貨幣，要尊重其他人的選擇並以禱告支持。加密貨幣只是一個在現代社會中變得流行的事物，有它的風險和挑戰，但不應成為我們與主同行的主要關注。



布里克總結，加密貨幣在現代社會中越來越受歡迎，但對於基督徒來說需要謹慎處理。加密貨幣可能成為偶像，使我們將財富和金錢看得比上帝更重要。此外，投資加密貨幣也可能帶來財務壓力和焦慮。

