牧師創立「自由生活」：薩爾瓦多幫派重返正軌

薩爾瓦多的第一個大幫派在20世紀80年代誕生，形成MS-13和Barrio 18幫派。美國牧師肯頓·穆迪於2021年創立了薩爾瓦多的幫派康復計劃「自由生活」，提供住所和指導給年輕幫派成員更生。



薩爾瓦多第一個大幫派誕生於20世紀80年代，為了逃離該國的內戰50萬薩爾瓦多人移民到美國。大多數人定居在洛杉磯，並在那裡加入墨西哥犯罪集團後，成立了Mara Salvatrucha 13 (MS-13) 和 Barrio 18 幫派。



美國牧師肯頓·穆迪（Kenton Moody）於2021年在薩爾瓦多創立了幫派康復計劃，名為「自由生活」（Vida Libre） ，位於貧困城市聖安娜的自由生活綜合大樓內。這裡是一個收容年輕幫派成員的地方，他們在這裡得到穆迪牧師的照顧和指導。



其中一位年輕人叫安迪，在此之前他被一個幫派招募，但現在已經加入這個計劃並開始製作木製鑰匙鏈並出售。這位29歲的年輕人在入獄近十年後，於兩年前加入了穆迪的項目。



安迪說：「也許人們認為我是個壞人，但我希望隨著我的態度一天天改變，我可以證明我是不同的。」



這個計劃的創立靈感來自於穆迪牧師參觀一所青少年監獄後。他擔心這些被釋放的幫派成員可能會重新回到犯罪生活中，於是他想知道應該如何真正幫助這些人。



他相信教會在人們取得進步方面起著基礎性的作用，穆迪牧師的福音派教堂「La Puerta Abierta」，也就是「敞開的門」的意思，成為這個社會項目的基石。他的基金會為無家可歸者提供住房、一家診所和一所學校。



「自由生活」是該教會項目之一，提供住所給即將刑滿並表現出良好行為的未成年人。計劃負責人艾倫·埃斯皮諾薩（Allan Espinoza）表示，他們的目標是為這些人提供完整的過渡。



在監獄度過的時間使得剛剛獲釋的人很難重新融入社會，很難恢復學業或找到工作。因此，「自由生活」提供農業、木工、汽車噴漆和烘焙等方面的研討會，同時也提供聖經研究。



該計劃歡迎未曾相信上帝脫離幫派的成員，但每個參與者都必須按規定早上5點起床，參加晨間禮拜並每天讀聖經。



埃斯皮諾薩表示，違反規定會被開除，但康復需要時間，因為許多人是在童年時期被招募的。這種紀律對某些人來說可能很難忍受，一些人曾告訴埃斯皮諾薩他們想離開，但他鼓勵他們保持耐心。



現時雖然不是所有薩爾瓦多的福音派教堂都願意接納幫派成員，但在許多邊緣化社區，許多牧師願意冒險。

