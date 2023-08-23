拉撒路青少年中心「爆谷」生命歷奇（青少年篇）開鑼！

拉撒路青少年中心主辦，澳門基金會贊助之「爆谷」生命歷奇——社區體驗培訓計劃，將於本周六（8月26日）下午3至6時在拉撒路青少年中心舉行青少年篇之歷奇體驗。



該體驗項目取爆谷為名，喻表爆破生活的谷氣位，爆發生命的潛在力。爆破看似脆弱的生命，卻能爆發無窮硬淨生命的樂趣，實踐無壓的生活，發揮無窮的特質，建立無敵的生命，認識無限的朋友。



爆穀（谷）又稱爆米花、玉米花，一種以玉米為原料做成的零食。年青人最愛吃零食，為主食以外添加食慾及趣味，喻意為生命成長加添趣味，激發動力。當再認識爆谷其爆發原理，與生命聯繫上時，可以反思不少的成長歷程。



玉米粒中含有水和油脂，與其他穀物不同，玉米粒的外皮堅硬又不透水氣，而內部的澱粉堅硬緊實。油和水被加熱氣化，不透水氣的外皮包裹著，因此在內部形成了高壓蒸氣，玉米粒中的澱粉開始膠化、軟化，且可任意形變。



當玉米內部壓力持續增加到約930kPa，溫度約180°C時，玉米外皮因無法承受更高的壓強而突然破裂，高壓蒸汽和澱粉和蛋白質一起噴湧而出，形成充滿氣泡和泡沫狀。這一爆破會使氣體、澱粉和蛋白質快速冷卻，澱粉和蛋白質形成的泡沫就會固定下來形成了很脆的爆米花。這過程喻意生活受壓，處理得恰當時，便會讓生命突破而成長，開花結果！



歡迎青少年報名參加本周六之體驗項目，透過信心橋、天使之手、彩虹圈等項目建立自信，突破自我，爆破生活的谷氣位，爆發生命的潛在力。



「爆谷」生命歷奇——社區體驗培訓計劃，日前亦於該中心澳門瘋堂圍12號會址舉行親子篇，歡迎教會、機構、學校、公司向該中心查詢有關度身訂造之訓練及體驗，電話：28552435或62109044。



（資料提供：拉撒路青少年中心新聞稿）

