聖靈之火燃燒香港 烈火特會禱告神蹟醫治

2023烈火特會近月在香港修頓球場場館舉行，神蹟醫治展現。來自香港教會等各地參與者1,200人齊集會場，三天特會復興之火燃燒會眾心靈。烈火特會將在台北、馬來西亞和西雅圖等地巡迴舉辦，持續帶來福音的祝福和更新。明年4月，2024烈火特會將在台北舉行。



牧者呼籲禱告 會眾神蹟醫治



「2023海外烈火特會巡迴」5月25至27日在香港修頓球場場館舉行，來自香港教會等各地參加者1,200人齊集會場，三天特會復興之火燃燒會眾心靈。



和撒那基金會會長王一平牧師在會上鼓勵大家禱告：「沒有與神談話的那一天，就是損失了一天；禱告非成就我們的意思，乃是成就神的意思．」他引用中國當代著名牧師倪柝聲之言：「當禱告親近神，你就得到滿足。」



在特會中神蹟醫治患有巴金森氏症的男士，巴金森氏症是一種漸進式惡化的疾病，逐步影響病人的神經系統，以及神經支配的各個部位，有患者20年經禱告醫治後能夠行走，而且不停地向前走，在整個聚會聖靈還在持續運行。



下一站：台北、馬來西亞、西雅圖



靈火燒不盡，烈火特會繼香港站6月在台北和平籃球館舉行；8月29至31日在馬來西亞吉隆坡展開；9月29至10月1日也於西雅圖舉行。



西雅圖站由西雅圖華人行道會、美國行道會西北區聯會主辦，邀請新店行道會張茂松牧師、張光偉牧師；卓越北大行道會林慶忠牧師講道。



主辦單位表示，這是一個禱告與聖靈聚會，在過去15年烈火特會帶給各地教會祝福和更新，邀請大家一齊參加者這場屬靈的盛宴，願聖靈燃點你我的生命。



張茂松牧師在大會官方網站表示：「烈火特會是一個聖靈充滿的禱告聚會，來到這個特會，你要被聖靈的火焚燒，你的生命要開始被上帝大大使用！」



新加坡神之心教會主任牧師陳少豪指，曾去過世界各地的地方講道，很少有這樣的屬靈氛圍，人們以為很正常其實這一點都不是正常，全世界都應該來看看你們，真正的熱情在這裡。



2024烈火特會將於明年4月在台北舉行。烈火特會從2007年開辦，參與人數從300人，增長至每場超過4,000人成為跨宗派、跨區域盛事，分別在台北、屏東、台中、嘉義等地，以及遠赴海外如馬來西亞、香港、紐西蘭等各城市舉行。

